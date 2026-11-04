故최불암 이어 또..채시라, 정하연 작가 별세에 충격 "선생님 편히 쉬세요"

사진=스포츠조선DB, 한국방송작가협회

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 채시라가 연이은 비보에 안타까움을 드러냈다.

4일 채시라는 자신의 SNS에 "며칠 사이 또 한 분의 거장이 가셨다 <왕과비>와 <인수대비>의 정하연 작가님 얼마 전 부터 연세가 많이 드셨을 텐데 뵙고 싶다는 생각이... 그런데 소식보고 충격과 후회가..."라고 전했다. 배우 고(故) 최불암 별세 3일만에 정하연 작가까지 세상을 떠나자 안타까움을 표한 것.

채시라는 "<왕과 비>때문에 처음 뵈었을 때 '언젠가 인수대비 얘기를 쓸 건데 <미망>을 보면서 그때부터 인수대비 역할은 채시라 씨로 정했어요' 그 말씀에 결심을 굳히게 됐고 13년 후 또 한 번 <인수대비>를 만났다. 같은 작가와 같은 배역을 일생에 두 번이나 만난다는 게 얼마나 어려운 일인지 큰 의미인지 그저 감사할 따름"이라며 정하연 작가와의 추억을 떠올렸다.

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이어 "평생 매주 대본 쓰시느라 얼마나 애를 많이 쓰셨어요 이젠 머리도 마음도 편히 쉬세요 선생님"이라며 고인을 추모했다.

정하연 작가는 지난 1일 지병으로 세상을 떠났다. 향년 82세. 고인은 '왕과 비', '인수대비', '명성황후' 등 굵직한 사극 히트작을 집필했고 '아내', '달콤한 인생', '욕망의 불꽃' 등 통속극에서도 필력을 발휘했다. 유작은 2018년 드라마 '손 꼭 잡고, 지는 석양을 바라보자'다.

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joyjoy90@sportschosun.com