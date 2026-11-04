장원영, 男 임원 볼 인사 피했다가 ‘무례’ 논란…“거절할 권리도 없나”

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 아이브 장원영이 명품 브랜드 행사에서 남성 임원의 볼 인사를 피했다가 때아닌 '무례 논란'에 휩싸였다. 그러나 상대가 글로벌 브랜드의 고위 관계자라고 해서 원치 않는 신체 접촉까지 받아들여야 하느냐는 반박도 이어지고 있다.

4일 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 지난달 28일 서울 강남구 청담동에서 열린 불가리 행사 당시 장원영의 모습이 담긴 영상이 확산하며 갑론을박이 벌어졌다.

영상에서 장원영은 불가리 최고경영자(CEO) 로라 부르데세와 볼을 맞대는 방식으로 인사를 나눴다. 이후 불가리 글로벌 세일즈·리테일 부문 부사장 빈센초 푸이야가 비슷한 방식으로 인사를 건네기 위해 다가오자 장원영은 팔을 들어 거리를 두고 얼굴을 뒤로 뺐다. 예상하지 못한 반응에 남성 임원은 잠시 멈칫하는 모습을 보였다. 장원영은 미소를 유지했지만 두 사람 사이에는 짧은 어색함이 흘렀다.

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문제는 이 몇 초간의 장면이 온라인에서 '비즈니스 매너' 논란으로 번졌다는 점이다.

일부 누리꾼들은 장원영이 여성 CEO에게는 볼 인사로 화답하면서 남성 임원에게는 다른 태도를 보인 점을 문제 삼았다. 불가리 앰배서더 자격으로 참석한 공식 행사인 만큼 상대방의 인사 문화를 존중했어야 한다는 주장이다.

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반대 의견도 만만치 않다. 서양권에서 볼을 맞대는 인사가 친근함을 나타내는 관습이라고 해도 상대방에게 이를 무조건 받아들일 의무가 있는 것은 아니라는 지적이다.

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실제 일부 누리꾼은 "볼 인사도 자신들의 문화이지 상대 의사부터 존중해야 한다"는 취지로 장원영을 옹호했다. 여성 CEO와 볼 인사를 나눴다는 이유로 남성 임원에게도 동일한 신체 접촉을 허용해야 한다는 주장은 무리가 있다는 것이다. 인사를 주고받는 방식은 상대에 따라 달라질 수 있고 어느 정도의 신체 접촉을 편안하게 느끼는지 역시 개인의 선택이라는 시각이다. 남성 임원이 의도적으로 불쾌감을 주려 했다고 단정할 근거도 없으나 그렇다고 장원영이 순간적으로 거리를 둔 행동을 곧바로 결례로 규정하기도 어렵다.

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짧은 영상만으로 장원영의 의도나 평소 태도까지 평가하는 것은 지나친 해석이라는 반응이 나온다.

공교롭게도 장원영은 같은 행사에서 촬영된 또 다른 영상으로도 한 차례 '무례 논란'에 휩싸인 바 있다. 당시 배우 김지원, 불가리 CEO와 함께 사진을 촬영하던 장원영은 자리 배치를 조정하는 과정에서 김지원에게 손짓을 했다. 이후 현장 관계자의 안내가 엇갈린 듯 두 사람이 다시 제자리로 돌아가는 모습이 포착됐고 이를 두고도 일부 누리꾼은 장원영의 행동이 CEO에게 결례였다고 지적했다.

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그러나 현장 요청을 전달하는 과정에서 발생한 단순한 해프닝을 지나치게 확대 해석한다는 반박이 이어졌다. 세 사람은 이후 미소를 지으며 촬영을 마쳤다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com