유이, 체지방률 19%까지 낮췄다…'극한 다이어트' 고백 후 달라진 몸

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 유이가 체지방률을 19%까지 낮췄다

유이는 지난 3일 자신의 SNS에 "하이록스 대회 준비가 이렇게 어마무시할 거였다니!"라는 글과 함께 체성분 변화가 담긴 기록을 공개했다.

공개된 기록에 따르면 유이의 11월 3일 기준 골격근량은 23.9kg, 체지방률은 19.0%, 체지방량은 10.3kg이다.

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특히 눈길을 끄는 것은 최근 몇 달 사이 나타난 변화다. 지난 7월 9일 22.5kg이었던 골격근량은 8월 10일 21.8kg까지 떨어졌지만, 이후 꾸준히 증가해 11월 3일에는 23.9kg을 기록했다. 약 4개월 만에 골격근량이 1.4kg 증가한 셈이다.

반면 체지방률은 눈에 띄게 낮아졌다. 지난 8월 10일 25.2%까지 올랐던 체지방률은 8월 24일 23.0%, 10월 1일 20.2%를 거쳐 11월 3일 19.0%까지 떨어졌다. 약 3개월 만에 6.2%포인트 감소한 수치다.

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체지방량 역시 같은 기간 13.6kg에서 10.3kg으로 3.3kg 줄었다. 골격근량은 늘리고 체지방은 줄이는 변화를 보여준 것이다.

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유이는 이 같은 기록을 공개하며 하이록스 대회 준비 과정이 만만치 않다는 사실을 실감한 듯한 반응을 보였다. 실제 수치에서도 강도 높은 운동과 체력 관리에 힘써온 흔적이 엿보인다.

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앞서 유이는 지난해 6월 유튜브 채널 '션과 함께'에 출연해 남다른 운동 습관을 공개한 바 있다. 당시 그는 "자기한테 맞는 운동을 찾아서 꾸준히 하는 게 중요하다"며 일명 '천국의 계단'으로 불리는 운동기구를 구입해 4000개씩, 1년 넘게 운동했다고 밝혔다. 식단 관리에 대해서도 충분한 수분 섭취와 건강한 식단의 중요성을 강조했다.

특히 유이는 과거 극단적인 다이어트로 몸매에 대한 고민을 겪었다고 고백하기도 했다. 지난 2023년 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서는 "꿀벅지로 데뷔를 해서 극한으로 다이어트를 하다 보니 제 몸에 만족을 못 했었다"면서도 꾸준한 운동을 통해 자신감을 되찾았다고 털어놨다.

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이처럼 운동을 통해 몸과 마음의 변화를 경험해온 유이가 이번에는 하이록스 대회에 도전하며 골격근량을 늘리고 체지방을 줄인 기록까지 공개해 눈길을 끈다.

olzllovely@sportschosun.com