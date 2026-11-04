'학폭 부인' 차예련, 美일정 마치고 귀국…잇단 폭로에 입 열까

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[스포츠조선 조민정 기자] 학교폭력 의혹에 휩싸인 배우 차예련이 미국 일정을 마치고 귀국한 것으로 알려진 가운데 일련의 논란에 직접 입을 열지 관심이 쏠리고 있다. 소속사가 의혹을 전면 부인했지만 추가 폭로성 주장까지 등장하면서 논란이 좀처럼 가라앉지 않고 있다.

차예련은 최근 유튜브 채널 '차장금 차예련' 촬영을 위해 미국에 머물던 중 자신을 둘러싼 학교폭력 의혹을 접했다.

당시 소속사 HB엔터테인먼트는 곧바로 "확인 결과 사실무근"이라며 의혹을 부인했다. 그러나 이후에도 온라인에서는 학창 시절 차예련을 알고 있었다고 주장하는 누리꾼들의 엇갈린 증언이 이어졌다.

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논란은 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 글이 올라오면서 시작됐다.

작성자 A씨는 중학교 시절 한 여배우에게 지속적인 폭행과 괴롭힘을 당했다고 주장했다. 교실과 화장실, 학교 인근 건물 등에서 괴롭힘이 이어졌고 뺨을 맞아 고막이 찢어질 정도의 피해를 입었다고 호소했다.

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A씨는 해당 배우의 실명을 직접 공개하지 않았으나 글에 담긴 출생 연도와 출신 학교 등의 정보를 토대로 온라인에서 차예련이 지목됐다.

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이에 차예련 측은 즉각 사실무근이라는 입장을 밝혔다. 이후에도 소속사는 기존 입장을 유지하면서 관련 주장과 자료를 확인하고 있다고 설명했다.

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그러나 논란은 쉽게 가라앉지 않았다. 자신을 차예련의 동창이라고 밝힌 일부 누리꾼은 학창 시절 부적절한 행동이 있었다고 주장한 반면 다른 누리꾼들은 누군가를 때리거나 지속적으로 괴롭히던 학생이 아니었다고 반박했다.

논란이 확산하자 차예련의 유튜브 채널 제작진도 지난 1일 공지를 통해 입장을 밝혔다. 제작진은 "차예련 배우와 함께 미국 일정 중 현 사안을 접했다. 이에 대응이 늦어진 점 양해 부탁드린다"고 설명했다. 이어 "유튜브 댓글은 출연진의 관여 없이 제작진의 판단으로 관리하고 있다"며 "관련 사안에 대해 확인이 진행되는 동안 무분별한 루머 확산 및 가족에 대한 인신공격 방지를 위해 일부 영상 및 댓글창을 비활성화하겠다"고 전했다.

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지난 2일에는 최초 학교폭력 의혹을 제기한 게시물이 임시조치돼 열람이 제한됐다. 게시물이 사라진 배경을 두고 여러 추측이 나왔지만 해당 조치는 정보통신망법에 따른 일시적인 접근 제한이다.

여기에 지난 3일 유튜브 채널 '백은영의 골든타임'에서는 과거 골프장에서 차예련을 만났다고 주장하는 전직 캐디의 글까지 소개됐다. 작성자는 2012~2013년 무렵 차예련의 골프 라운딩을 담당했는데 당시 차예련이 반말과 짜증 섞인 태도를 보였다고 주장했다.

논란의 여파는 남편인 배우 주상욱에게까지 번졌다. 주상욱의 SNS에도 차예련을 둘러싼 의혹에 대한 해명을 요구하는 댓글이 이어졌고, 일부는 가족까지 언급하며 비난을 쏟아냈다.

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차예련은 2017년 주상욱과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 두 사람은 지난 9월 가족 화보를 통해 딸의 얼굴을 처음 공개하기도 했다.

미국 체류 기간에 불거진 의혹이 귀국 이후에도 이어지면서 차예련이 직접 해명에 나설지 관심이 모이고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com