'이혼 14년차' 정영주, 알고보니 동거인 있었다 "매일 도시락 싸주는 부모님과 합가"(라스)

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[스포츠조선 김소희 기자]'싱글맘' 배우 정영주가 합가했다고 고백한다.

오늘(4일) 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 안재욱, 정영주, 릴리, 유병권이 출연하는 '가능한 사람' 특집으로 꾸며진다.

이날 정영주는 33년 차 뮤지컬 배우임에도 여전히 오디션을 즐긴다고 밝힌다. 특히 뮤지컬 '헬스키친'에서는 제작진의 캐스팅 제안을 받고도 직접 오디션을 자청했다고. 해외 제작진과 여러 차례 작업하며 배우를 직접 평가하고 선택하는 과정의 중요성을 느꼈기 때문이다. 그러나 막상 오디션장에 들어서자 베테랑 배우인 정영주도 긴장감을 감추지 못했다고 밝혀 당시의 상황을 궁금하게 만든다.

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그런가 하면 정영주는 최근 동거인이 생겼다는 소식으로 이목을 집중시킨다. 동거인의 정체는 바로 부모님. 엘리베이터가 없는 오래된 빌라 4층에 살던 부모님이 걱정돼 합가를 결심했다는 그는 처음에는 함께 살기를 망설였던 부모님을 설득한 과정과 달라진 일상을 공개한다.

특히 정영주는 어머니가 매일 싸주는 도시락을 자랑한다. 어린 시절에는 바쁜 어머니가 도시락을 제대로 싸주지 못했지만, 지금은 정성껏 준비한 엄마표 도시락을 받는다고. 주변 후배 배우들까지 부러워하는 도시락에 얽힌 사연을 전한다.

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정영주는 직접 제작에 참여한 걸그룹 '포시즈'의 근황도 공개한다. 정영주, 김영주, 이영미, 최현주로 구성된 포시즈는 평균 연령 52세의 뮤지컬 여배우 4인조 그룹이다. 과거 한 음악 예능 프로그램을 계기로 결성된 뒤 예상 밖의 좋은 성과를 거뒀고, 현재는 신곡을 준비하며 본격적인 활동을 계획하고 있다고 밝힌다. 이와 관련해 안재욱에게 허락(?)을 받아야 했던 사연도 공개될 예정이어서 궁금증을 높인다.

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정영주는 목표가 MBC '쇼! 음악중심' 출연이라고 밝힌다. 특히 엔믹스 릴리에게 직접 '엔딩 요정' 포즈를 배우고 싶다고 요청해 눈길을 끈다. 릴리의 조언을 따라 포즈를 선보이던 중 예상하지 못한 손동작으로 웃음을 안겼다고 해 어떤 모습일지 궁금증을 자아낸다.

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한국뮤지컬배우협회 초대 이사장으로서의 활동도 전한다. 정영주는 오랜 시간 준비해 온 협회가 출범하기까지의 과정과 배우들의 출연료 미지급, 처우 개선 등 해결해야 할 과제를 언급한다. 배우들의 권익을 위해 직접 목소리를 내고 있다는 그는 '일당백' 역할을 자처하며 남다른 책임감을 드러낸다.

그런가 하면 정영주는 조혜련에 이어 김구라의 새로운 '여사친' 자리를 노리는 모습으로 눈길을 끈다. 김구라는 조혜련, 정영주 두 여사친의 든든함에 남모를 뿌듯함을 드러내 웃음을 안긴다.

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남다른 노래방 사랑도 공개한다. 정영주는 과거 노래방에서 뮤지컬 넘버를 열창하다 옆방 손님들까지 복도로 나와 감탄을 금치 못한 경험을 전한다. 지금도 혼자 노래방을 찾아 가요와 팝송을 즐겨 부른다는 그는 때로는 몇 시간씩 노래하다 사장님까지 특별한 반응을 보였다고 밝혀 궁금증을 높인다.

부모님과의 특별한 동거 생활부터 평균 연령 52세 걸그룹 '포시즈'의 음악방송 도전, 뮤지컬 배우들의 권익을 위한 활동까지, 정영주의 이야기는 오늘(4일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.