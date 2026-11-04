'하니 친동생' 안태환 겹경사…새 소속사→'재혼 황후' 출격 [공식]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] EXID 출신 배우인 하니(본명 안희연)의 동생인 배우 안태환이 넥서스이엔엠과 전속계약을 체결하고 새로운 출발에 나선다.

4일 넥서스이엔엠 측은 안태환과의 전속계약 체결을 알리며 "뚜렷한 개성과 탄탄한 연기력, 그리고 무한한 가능성을 지닌 안태환과 동행하게 돼 기쁘다. 앞으로 안태환이 자신의 연기력과 다채로운 매력을 마음껏 선보일 수 있도록 아낌없이 서포트할 것"이라고 밝혔다.

이처럼 새 소속사와의 동행 소식을 전한 안태환은 바로 어제 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 얼굴을 비춰 눈길을 사로잡았다. 극 중 알바니(정영주 분)의 아들이자 소비에슈(주지훈 분)의 사촌 형제인 셰를 역을 맡은 안태환. 그는 회차 초반부터 어머니를 도와 아버지의 사면과 가문의 명예를 되찾기 위해 고군분투하는 모습을 보였다. 이에 남은 회차에서 어떤 활약으로 짙은 인상을 남길지 궁금증을 높인다.

Advertisement

지난 2020년 '쌍갑포차'로 브라운관에 데뷔한 안태환은 드라마 '저녁 같이 드실래요?', '펜트하우스', '고스트 닥터', '오늘의 웹툰', '판도라 : 조작된 낙원' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 여러 장르와 캐릭터를 넘나들며 꾸준히 연기 활동을 이어온 그가 이번 디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후'를 비롯해 선보일 작품 행보에도 기대가 모인다.

한편, 안태환이 출연하는 '재혼 황후'는 매주 수요일 2회씩 디즈니+에서 만나볼 수 있다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com