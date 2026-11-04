김동현 100억에 산 압구정 아파트, 한달만에 12억 '뚝'...무슨 일?

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[스포츠조선 정안지 기자]종합격투기 선수 출신 방송인 김동현이 지난 9월 100억 원에 매입한 서울 강남구 압구정동 아파트의 실거래가가 최근 88억 원대 거래가 이뤄진 것으로 나타났다.

3일 업계 등에 따르면 김동현이 지난 9월 23일 매입한 압구정동 신현대12차 전용면적 182㎡(약 55평)는 지난달 14일 88억 원, 21일 92억 원에 각각 매매 계약이 체결됐다. 지난 7월에는 같은 평형이 최고 112억 원을 넘는 가격에 거래되기도 했다.

김동현의 매입가인 100억 원과 비교하면 최근 거래가는 최대 12억 원 낮은 수준이다. 다만 같은 평형의 거래 사례만으로 김동현이 매입한 주택의 실제 가치 하락이나 손실이 확정됐다고 보기는 어렵다.

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앞서 김동현은 9월 해당 주택을 100억 원에 매입했다. 이후 지난달 21일 잔금 납부와 소유권 이전 등기를 마쳤다.

김동현은 매매대금 중 약 50억 원은 매도인에게 직접 자금을 빌리는 '셀러 파이낸싱' 방식을 활용한 것으로 알려졌다. 해당 주택에는 채권최고액 총 60억 원의 근저당권이 설정됐다.

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신현대12차가 속한 압구정 2구역은 정비사업 통합심의를 통과해 향후 최고 66층, 2381가구 규모 단지로 재건축이 추진 중이다.

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anjee85@sportschosun.com