세븐, ♥이다해 볼록 D라인에 귀 쫑긋...딸과 교감하는 '예비 아빠'

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이다해, 세븐 부부가 이달 출산을 앞두고 태교 여행을 떠나 행복한 추억을 남겼다.

4일 이다해는 자신의 SNS를 통해 "우리의 마지막 둘만의 여행, 이시가키섬. 그동안 너무 바빠서 미뤄뒀던 태교 여행을 이제서야 다녀왔다"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 일본 이시가키섬에서 여유로운 시간을 보내며 여행을 즐기는 이다해와 세븐의 모습이 담겼다.

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부부는 여행 중 셀프 만삭 촬영에도 도전했다. 새하얀 원피스를 입은 이다해는 아름다운 D라인을 드러내며 변함없는 미모를 자랑했다. 세븐은 아내의 배에 귀를 대고 뱃속 아이와 교감하는 듯한 모습을 보여 예비 부모의 설렘을 전했다.

이다해는 "여행 중간중간 셀프로 찍어본 만삭 사진들. 분명 예쁘게 찍어보자고 시작했는데, 결국 웃고 장난치는 사진이 더 많아진 우리"라면서 "전문가의 손길은 없지만, 태교 여행에 만삭 촬영까지 나름 효율적인 일석이조 여행에 결과물도 꽤 만족"이라며 전했다.

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이어 "이렇게 둘이 여행하던 시간도, 뱃속의 해븐이와 함께했던 순간들도 오래오래 기억에 남을 것 같다"라면서 "다음엔 셋이서 다시"라고 덧붙여 출산을 앞둔 기대감을 드러냈다.

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한편 이다해는 2023년 가수 세븐과 8년간의 열애 끝에 결혼했다. 지난 5월 결혼 3년 만에 임신 소식을 전했으며, 이달 딸 출산을 앞두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com