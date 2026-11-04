니콜라스 케이지 "난 지금 노숙자 신세"…140억 저택 두고 호텔 전전하는 이유

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[스포츠조선 이지현 기자] 할리우드 배우 니콜라스 케이지(62)가 140억원대 초호화 저택에 발생한 대형 싱크홀 사고로 집에 돌아가지 못한 채 호텔 생활을 이어가고 있다고 고백했다.

3일(현지시간) 미국 연예매체 피플과 엔터테인먼트 위클리 등 외신에 따르면 니콜라스 케이지는 지난달 31일 미국 로스앤젤레스에서 열린 'LA 코믹콘' 행사에 참석해 최근 자신의 주거 상황을 직접 밝혔다.

이날 핼러윈 계획에 대한 질문을 받은 케이지는 "현재 나는 약간 노숙자 신세다"라며 "말리부에 있는 집에 문제가 생겨서 호텔을 전전하며 생활하고 있다"고 털어놨다.

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이어 "오늘 밤 평소처럼 집에서 핼러윈을 즐기러 온 아이들을 맞이할 수 없게 됐다"며 아쉬움을 드러냈다. 대신 네 살 딸 어거스트와 함께 산타모니카에서 핼러윈을 즐긴 뒤, 딸을 재우고 영화 '샤이닝'을 감상할 계획이라고 전했다.

케이지가 호텔 생활을 하게 된 이유는 지난 9월 발생한 대형 싱크홀 사고 때문이다. 앞서 지난 9월 8일 미국 캘리포니아주 말리부 해안가에 위치한 케이지의 저택 앞에서 지반이 무너지는 사고가 발생했다. 당시 싱크홀은 깊이 약 7.6m, 가로 약 9.1m, 세로 약 18.3m에 달하는 규모로 확대됐다.

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특히 싱크홀은 케이지 저택의 진입로 일부를 집어삼켰으며, 인근 도로까지 무너지면서 차량 통행이 불가능해졌다. 가스 공급도 중단되는 등 피해가 이어졌다.

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상황이 심각해지자 말리부시는 비상사태를 선포하고 인근 주택 31채에 대피 명령을 내렸다. 이 가운데 7채는 위험한 상태로 분류됐으며, 나머지 24채 역시 안전한 차량 진입로를 확보하지 못해 대피 대상에 포함됐다.

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케이지 역시 사고 이후 두 달 가까이 자신의 집으로 돌아가지 못하고 있는 것으로 전해졌다. 그가 피해를 입은 저택은 지난 2024년 1050만 달러(약 140억원)에 매입한 고급 주택이다. 침실 4개와 욕실 5개 이상을 갖춘 약 366㎡ 규모의 해안가 저택으로, 옥상에는 온수 욕조까지 설치돼 있는 것으로 알려졌다.

케이지는 저택을 지키기 위해 지난 10월 복구 공사와 관련한 허가 4건을 확보했다. 복구 작업에는 지반 상태를 확인하기 위한 토양 조사와 잔해 제거, 추가 침식을 막기 위한 모래주머니 설치 등이 포함됐다.

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그러나 사고로 무너진 도로와 지반의 안전 문제가 해결되지 않으면서 케이지의 호텔 생활도 길어지고 있는 상황이다.

현재까지 케이지가 입은 구체적인 재산 피해액과 복구 비용은 공개되지 않았다. 다만 수백억원대 저택을 소유하고도 정작 자신의 집에서 생활하지 못하는 상황에 놓이면서, 그가 직접 언급한 '노숙자 신세'라는 표현이 눈길을 끌고 있다.

한편 니콜라스 케이지는 영화 '더 록', '콘 에어', '페이스 오프', '내셔널 트레져' 등으로 국내에서도 큰 사랑을 받은 할리우드 스타다. 1995년 영화 '라스베가스를 떠나며'로 아카데미 남우주연상을 수상했다.

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olzllovely@sportschosun.com