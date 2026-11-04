BTS 공연 앞두고 “방 없어요” 거짓말…숙박비 6배 올려 판 50대 덜미

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 부산 공연을 앞두고 예약이 꽉 찼다며 기존 투숙객을 속인 뒤 객실을 6배 이상 비싸게 되판 숙박업소 관계자가 결국 사기 혐의로 송치됐다. 공연 특수를 노린 이른바 '바가지 상술'이 형사 사건으로 이어졌다.

4일 부산경찰청 반부패·경제범죄수사대는 부산진구의 한 숙박업소 관계자인 50대 A씨를 사기 혐의로 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난 6월 12~13일 열린 BTS의 부산 공연을 앞두고 기존 예약자에게 거짓말로 예약 취소를 유도한 뒤, 해당 객실을 더 높은 가격으로 재판매한 혐의를 받는다.

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경찰에 따르면 A씨는 지난 5월 중순 숙박 예약자 B씨에게 전화를 걸어 "초과 예약이 수십 건 발생해 어쩔 수 없다. 예약을 취소해달라"고 말했다. B씨는 공연을 앞둔 지난 1월 이미 객실 예약을 마친 상태였다. 그러나 숙박업소 측의 설명을 믿고 예약을 취소했다.

문제는 A씨가 내세운 '초과 예약'이 사실이 아니었다는 점이다. A씨는 B씨가 예약을 취소하자 해당 객실을 기존 예약 가격보다 6배 이상 비싼 1박당 50여만원에 다시 판매했다.

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경찰 조사 결과 해당 숙박업소는 BTS의 부산 공연 일정이 공개된 지난 1월 중순 실제로 예약이 몰리면서 초과 예약이 발생했던 것으로 확인됐다.

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그러나 당시 발생한 초과 예약은 한 달여 만에 모두 정리된 상태였다. A씨가 B씨에게 예약을 취소해달라고 요구한 지난 5월에는 오히려 예약자가 없는 객실까지 남아 있었던 것으로 드러났다. 객실이 부족하지 않은데도 기존 예약을 취소시켜 더 높은 가격에 팔기 위해 거짓말을 했다는 것이 경찰의 판단이다.

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경찰은 해당 숙박업소를 압수수색하고 관계자들을 조사하는 등 수사를 진행했다. 이후 A씨가 예약자를 속여 재산상 이득을 취하려 한 것으로 보고 사기 혐의를 적용했다.

이 같은 행태는 BTS의 부산 공연을 앞두고 이미 한 차례 사회적 논란이 된 바 있다.

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지난 1월 공연 일정이 발표되자 부산 일대 숙박업소의 객실 가격이 급등했다. 일부 숙박업소에서는 기존 예약을 일방적으로 취소하거나 추가 요금을 요구했다는 피해 사례가 잇따랐다. 당시 한 이용자는 약 10만원에 예약했던 객실이 중복 예약을 이유로 취소된 뒤 같은 객실이 150만원에 다시 올라왔다고 주장하기도 했다. 숙소 확보에 어려움을 겪은 국내외 팬들 사이에서는 공연 특수를 악용한 상술이라는 비판이 쏟아졌다.

한국소비자원도 지난 5월 말 공연을 앞두고 예약 취소와 추가 요금 요구에 따른 피해 예방주의보를 발령했다.

소비자원은 예약이 확정된 이후 숙박업소가 추가 금액을 요구하더라도 소비자가 이를 반드시 지급해야 하는 것은 아니라고 안내했다. 논란이 커지자 경찰은 단순한 숙박 요금 인상 문제를 넘어 사기죄가 성립할 수 있는지 검토하며 수사에 착수했다.

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경찰은 이번 사건 외에도 비슷한 수법으로 예약을 취소시킨 뒤 객실을 비싸게 되판 것으로 의심되는 사례가 있다고 보고 있다. 다만 다른 사례에서는 피해자들이 진술을 꺼리면서 사기 혐의를 적용할 만큼의 증거를 확보하지 못한 것으로 전해졌다.

경찰은 형사처벌이 어려운 의심 사례에 대해서도 행정처분 등 후속 조치가 이뤄질 수 있도록 관계기관에 통보할 예정이다. 아울러 공연이나 축제 등 대형 행사를 앞두고 숙박 요금이 급등하거나 부당한 예약 취소가 반복되는 업소를 계속 살펴볼 방침이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com