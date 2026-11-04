'포미닛' 전지윤, 현아 이어 두번째 품절녀...22일 비연예인과 결혼

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 포미닛 출신 전지윤이 결혼한다. 현아가 용준형과 부부의 연을 맺은 지 2년 만에 전지윤까지 결혼 소식을 전하면서 포미닛에서 두 번째 품절녀가 탄생하게 됐다.

4일 MHN스포츠 보도에 따르면 전지윤은 오는 22일 서울 모처에서 비연예인 연인과 결혼식을 올린다. 예식은 양가 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

예비신랑은 연예계에 종사하지 않는 일반인으로 알려졌다. 구체적인 신상이나 두 사람이 처음 만난 계기, 교제 기간 등은 공개되지 않았다.

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전지윤의 결혼으로 포미닛에서는 두 번째 기혼 멤버가 나오게 됐다.

앞서 첫 번째로 결혼한 멤버는 현아다. 현아는 지난 2024년 10월 11일 그룹 비스트 출신 가수 용준형과 서울 성북구 삼청각에서 결혼식을 올렸다. 두 사람은 같은 소속사 큐브엔터테인먼트에서 활동하며 인연을 맺었다. 2024년 1월 SNS에 손을 잡고 있는 사진을 공개하며 열애 사실을 알렸고, 공개 열애 9개월 만에 부부가 됐다.

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이후 약 2년이 흐른 가운데 이번에는 전지윤이 인생의 새로운 출발을 앞두게 됐다.

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전지윤과 현아는 2009년 포미닛으로 함께 데뷔해 2세대 걸그룹 전성기를 이끌었다. 포미닛은 '핫이슈', '뮤직', '거울아 거울아', '볼륨 업', '이름이 뭐예요?', '오늘 뭐해?', '미쳐' 등 다수의 히트곡을 발표하며 큰 인기를 얻었다.

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전지윤은 그룹 내에서 랩과 보컬을 넘나드는 실력으로 존재감을 드러냈다. 2013년에는 멤버 허가윤과 유닛 투윤을 결성해 '24/7'로 활동하기도 했다.

2016년 포미닛 해체 이후에는 솔로 가수로 새로운 도전에 나섰다. 첫 솔로 싱글 '낮 AND 밤'을 발표했고, 직접 작사와 작곡에 참여하며 음악적 역량을 넓혀왔다.

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최근에는 가수가 아닌 웹소설 작가로 활동하고 있다는 뜻밖의 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

전지윤은 지난 3월 유튜브 채널 '찐들의 페이지'에 출연해 필명을 사용하며 웹소설을 집필하고 있다고 밝혔다.

그는 평소 웹소설을 즐겨 읽다가 직접 글을 써보고 싶다는 생각에 작가 양성 아카데미에 지원했다고 설명했다. 이후 우수 수강생으로 선발돼 계약을 맺고 정식 작가로 데뷔했다고 전했다.

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포미닛 멤버들의 인연도 이어지고 있다. 지난 6월 데뷔 17주년을 맞아 멤버 권소현이 각 멤버에게 기념 선물을 전했고 전지윤 역시 SNS를 통해 그룹 활동 시절을 추억하며 고마움을 표현했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com