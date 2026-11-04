[공식]'학폭 부인' 차예련, 결국 칼 빼들었다 "가족까지 피해, 법적 강력 조치"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 차예련이 학교폭력 의혹에 휩싸인 가운데, 소속사가 허위사실 유포에 대한 강경 대응을 예고했다.

4일 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 최근 온라인상에서 불거진 차예련 관련 논란에 대한 입장을 밝혔다.

소속사는 "최근 온라인상에서 이어지고 있는 차예련 배우 관련 논란으로 배우를 아껴주시는 팬 여러분과 대중께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊은 유감을 표한다"고 전했다.

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이어 온라인상에서 제기된 의혹에 대해서는 사실무근이라는 기존 입장을 재차 강조했다. 소속사는 "당사는 온라인상에서 제기된 차예련 배우의 과거와 관련한 주장에 대해 '사실무근'이라는 입장을 전달드린 바 있다"고 설명했다.

그러면서 최초 입장 발표 이후에도 확인되지 않은 주장과 추측이 계속해서 확산되고 있는 상황에 우려를 드러냈다. 특히 논란이 배우 본인뿐 아니라 가족들에게까지 번지고 있다는 점을 짚으며 강경 대응 방침을 분명히 했다.

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소속사는 "그러나 이후에도 익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 확산되고, 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다.

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또한 "악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다"며 "허위사실 확산으로 인한 피해가 더 이상 커지지 않도록 강력한 조치를 취하겠다"고 강조했다.

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한편 차예련은 최근 온라인상에서 과거 학교폭력 의혹이 제기되며 논란에 휩싸였다. 이에 소속사는 해당 주장이 사실무근이라는 입장을 밝혔으며, 추가적인 허위사실 유포와 악성 비방에 대해서도 법적 대응을 검토하겠다는 뜻을 내비쳤다.

다음은 HB엔터테인먼트 공식입장 전문

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안녕하세요. HB엔터테인먼트입니다.

최근 온라인상에서 이어지고 있는 차예련 배우 관련 논란으로 배우를 아껴주시는 팬 여러분과 대중께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊은 유감을 표합니다.

당사는 온라인상에서 제기된 차예련 배우의 과거와 관련한 주장에 대해 '사실무근'이라는 입장을 전달드린 바 있습니다.

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그러나 이후에도 익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 확산되고, 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있습니다.

당사는 악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠습니다.

또한 허위사실 확산으로 인한 피해가 더 이상 커지지 않도록 강력한 조치를 취하겠습니다.

감사합니다.