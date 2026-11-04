이경규, 30년전 日옛집 방문했다가 때아닌 무례 논란.."찐 무계획"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 이경규가 30년 전 일본 유학 시절 거주했던 집을 찾았지만, 현재 집주인의 거절로 내부를 둘러보지 못했다. 해당 장면이 공개된 후 네티즌들 사이에서 사생활 침해 여부를 두고 갑론을박이 벌어졌다.

4일 한 온라인 커뮤니티에는 '이경규 근황'이라는 제목의 게시물이 올라왔다.

게시물에는 지난달 29일 유튜브 채널 '갓경규'를 통해 공개된 영상의 일부가 담겼다. 영상에서 이경규는 30년 전 일본 유학 시절 거주했던 초호화 맨션을 찾아 나섰다. 오랜만에 방문한 동네는 과거와 많이 달라져 있었지만, 이경규는 기적적으로 당시 자신이 살았던 집을 찾아냈다.

Advertisement

이에 감격한 채 집 앞에서 기념사진을 찍은 그는 그냥 돌아가기 아쉬웠는지 "누가 살고 있나 한번 물어볼까"라고 제안했다.

이에 동행한 통역사는 현재 거주 중인 집주인에게 "한국에서 유명한 연예인분이 30년 전에 여기 사셨는데, 폐가 되겠지만 혹시 방을 아주 조금만 볼 수 있을까요?"라고 조심스럽게 물었다. 그러나 집주인은 "곤란하다"며 요청을 거절했다. 통역사는 "불편하게 해드렸다면 죄송하다"고 사과했고, 이경규는 결국 집 내부를 둘러보지 못한 채 발걸음을 돌렸다.

Advertisement

해당 장면을 접한 네티즌들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 "이런 게 찐 무계획이지"라며 예상치 못한 상황이 벌어진 데 흥미를 보였다.

Advertisement

반면 일부 다른 네티즌들은 "한국에선 인지도가 높기 때문에 가능했던 촬영 방식이 실패한 것 같다", "촬영이라는 이유로 사적 공간 침범이 당연해지면 안 될 것 같다", "민폐다"라는 반응을 보였다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com