송해나, 불혹에 미혼인 이유.."남자 인물만 봐, 정말 까다롭다"(신랑수업)

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 송해나가 이승철의 주선으로 '깜짝 소개팅'을 한다.

6일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(배한수 CP, 임정규 PD)에서는 '신랑학교'의 '연애부장' 송해나가 '선생님'에서 '학생'으로 포지션을 바꿔 '특별 소개팅'에 나서는 모습이 공개된다.

이날 스튜디오에는 '송해나의 찐친' 이현이가 자리한다. 단골 게스트인 그는 "송해나가 처음으로 소개팅을 했다고 해서 구경 왔다"며 웃는다. 이어 그는 "예전에 송해나에게 소개팅을 몇 번 해줬는데, 진짜로 까다롭다. 정말 '인물'만 본다"고 돌발 폭로한다. 이에 '교장' 이승철, '학생주임' 탁재훈, '학생' 김요한-이태성은 박장대소하고, 모두의 관심 속 송해나가 한 카페에서 '10년 지기' 절친 이국주와 혜린을 만나는 현장이 펼쳐진다.

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이날의 만남에 대해 송해나는 "이승철 선배님이 밥을 사주겠다고 하셔서, '신부수업'이 필요한 이국주와 혜린을 데리고 왔다"고 밝힌다. 하지만 이승철은 송해나에게 문자 메시지를 보내 "나보다 더 반가운 친구 보내겠다. 함께 좋은 시간 보내 봐"라고 소개팅을 마련했음을 기습적으로 알린다. 이에 세 사람은 "혹시 이승철 선배님의 친구라면, 같은 66년생이신가?"라고 반응해 큰 웃음을 안긴다.

갑작스런 소개팅 모드에 송해나는 "나 이런 거 못 해, 어색해…"라며 손사래를 친다. 그런데 이승철이 다시 문자 메시지로 "(소개팅 상대의) 키는 184cm, 모든 부모님들이 사윗감으로 탐내는 직업 1위, 그리고 무엇보다 우리 해나와 운동 취미가 찰떡인 '축구 마니아'다"라고 전하자, 절로 올라가는 입꼬리를 멈추지 못한다. 반면 이국주와 혜린은 "우린 '낄끼빠빠'니까 (집에) 가자!"라며 주섬주섬 짐을 챙긴다. 과연 '송해나 잘알' 이승철이 야심차게 준비한 소개팅에서 핑크빛 썸이 피어오를 수 있을지, 이국주와 혜린의 '관전잼'이 폭발한 이번 소개팅 현장에 뜨거운 관심이 쏠린다.

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'황금 솔로' 송해나의 깜짝 소개팅 현장은 6일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.