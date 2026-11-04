[전문]차예련, 학폭 의혹 재차 부인…"♥주상욱·딸까지 비난, 강력 대응"

배우 차예련이 25일 서울 삼성동 코엑스 오디토리움에서 열린 제24회 소비자의 날 문화연예 시상식에 참석했다. 포토타임을 갖는 차예련의 모습.허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2019.11.25/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 차예련 측이 학교폭력 의혹을 재차 부인하며 허위사실 유포와 인신공격에 대한 법적 대응을 예고했다.

차예련 소속사 HB엔터테인먼트는 4일 공식 입장을 통해 "최근 온라인상에서 이어지고 있는 차예련 관련 논란으로 배우를 아껴주시는 팬 여러분과 대중께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

소속사는 "당사는 온라인상에서 제기된 차예련 배우의 과거와 관련한 주장에 대해 '사실무근'이라는 입장을 전달드린 바 있다"며 기존 입장을 고수했다.

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이어 "그러나 이후에도 익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 확산되고, 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있다"고 전했다.

그러면서 "악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다"며 "허위사실 확산으로 인한 피해가 더 이상 커지지 않도록 강력한 조치를 취하겠다"고 강조했다.

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앞서 지난달 말 한 온라인 커뮤니티에는 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 서울 중계중학교 재학 시절 한 여배우로부터 지속적인 괴롭힘과 폭행을 당했다고 주장했다.

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해당 글에는 실명이 언급되지 않았지만, 일부 네티즌이 출생 연도와 출신 학교 등을 근거로 차예련을 지목하면서 논란이 확산됐다. 이에 소속사는 지난달 30일 "확인 결과 사실무근"이라며 의혹을 부인한 바 있다.

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그러나 해당 논란이 확산되면서 차예련뿐 아니라 남편인 배우 주상욱과 자녀를 향한 비난도 이어졌다.

여기에 지난 3일에는 과거 골프장 캐디로 근무했다는 한 네티즌이 차예련으로부터 무례한 대우를 받았다고 주장한 글까지 나왔다. 다만 해당 작성자의 근무 이력과 주장의 진위는 확인되지 않았다.

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차예련은 배우 주상욱과 2017년 결혼해 이듬해 딸을 얻었다.

다음은 차예련 측의 입장 전문.

안녕하세요. HB엔터테인먼트입니다.

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최근 온라인상에서 이어지고 있는 차예련 배우 관련 논란으로 배우를 아껴주시는 팬 여러분과 대중께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊은 유감을 표합니다.

당사는 온라인상에서 제기된 차예련 배우의 과거와 관련한 주장에 대해 '사실무근'이라는 입장을 전달드린 바 있습니다.

그러나 이후에도 익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 확산되고, 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있습니다.

당사는 악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠습니다.

또한 허위사실 확산으로 인한 피해가 더 이상 커지지 않도록 강력한 조치를 취하겠습니다.

감사합니다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com