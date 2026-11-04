엔씨 '길드워', 20년 만에 신규 유료 DLC 공개…내년 1월 출시

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엔씨의 장수 MMORPG '길드워'가 약 20년 만에 새로운 유료 다운로드 콘텐츠(DLC)를 선보인다. 2007년 확장팩 이후 처음으로 출시하는 대형 콘텐츠로, 신규 던전과 무작위 전투 시스템 등을 앞세워 기존 이용자들의 관심을 끌고 있다.

엔씨는 북미 개발 스튜디오 아레나넷과 공동개발사 투윅스가 개발한 '길드워 애프터라이프(Guild Wars Afterlife)'를 공개했다고 4일 밝혔다. 2027년 1월 13일 PC와 스팀, 모바일(iOS·안드로이드) 플랫폼으로 동시 출시한다. 이번 DLC는 2007년 확장팩 '길드워 아이 오브 더 노스' 이후 약 20년 만에 선보이는 신규 유료 콘텐츠다.

이용자는 새로운 지역 '조테차'를 무대로 '무월야 기사단'과 함께 '나이트메어'와 정체불명의 '오드란 교단'에 맞서게 된다.

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핵심 콘텐츠는 신규 던전 '언폼드'다. 입장할 때마다 맵과 몬스터, 보스 등이 무작위로 구성되는 방식으로 반복 플레이의 재미를 강조했다. 정글과 세노테(천연 우물), 공중 유적 등 다양한 지형을 탐험할 수 있으며, 이용자는 던전 입장 전 시작 장비를 선택해 전투를 준비해야 한다.

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전투 시스템에도 변화를 줬다. 던전에서 전투를 승리할 때마다 새로운 스킬을 선택하는 '스킬 드래프트'를 도입했다. 기존 캐릭터 직업에 관계없이 모든 직업의 스킬을 선택할 수 있어 매번 다른 조합과 캐릭터 빌드를 구성할 수 있는 것이 특징이다. 현재 사전 구매가 진행 중이며, 정가보다 할인된 가격에 구매할 수 있다. 사전 구매자에게는 특별 의상 코스튬도 제공한다.

'길드워'는 2005년 출시 이후 누적 이용자 900만명, 총 플레이 시간 10억 시간을 넘어선 엔씨의 대표적인 글로벌 IP다. 지난해 12월에는 출시 20주년을 기념해 리마스터 버전 '길드워 리포지드'를 PC와 스팀에 선보였으며, 올해 6월에는 모바일 환경에 최적화한 UI와 조작 방식을 적용한 모바일 버전도 출시했다.

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이번 DLC는 20년 가까이 이어진 기존 IP에 새로운 콘텐츠를 추가하는 동시에 PC와 모바일을 아우르는 서비스 확장이라는 점에서도 의미가 있다. 장수 게임의 기존 이용자층을 유지하면서 신규 콘텐츠를 통해 다시 한번 플레이 동기를 만들어낼 수 있을지가 관심사다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com