‘불륜 의혹’ 양홍원, 돌연 ‘좋은 부모’ 글귀…웨딩 사진 삭제 후 달라진 SNS

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[스포츠조선 조민정 기자] 래퍼 양홍원이 아내 원현주와의 결혼사진을 SNS에서 삭제한 데 이어 이번에는 '좋은 부모'에 관한 글을 공유했다. 결혼식 직후 불륜 의혹에 휩싸인 뒤 부부가 서로 SNS 팔로우까지 끊은 상황에서 나온 게시물이라 관심이 쏠리고 있다.

양홍원은 4일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 한 권의 책을 촬영한 사진을 게재했다.

사진 속 책에는 부모의 역할과 자녀에게 미치는 정서적 영향에 관한 내용이 담겼다.

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'부모는 자녀 앞에서 범사에 좋은 것을 취하고 감사하며 긍정적인 표현을 해야 한다', '먼저 부모가 자신의 무의식 속에 있는 부정성을 인식하고 자신의 패러다임을 긍정으로 바꾸는 피나는 노력을 해야 한다'는 내용이다.

또 부모에게서 물려받은 부정적인 정서가 자녀에게 이어지지 않도록 스스로 끊어내야 한다는 구절도 담겼다.

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마지막에는 '좋은 부모가 되려면'이라는 문구가 등장해 눈길을 끌었다. 양홍원이 해당 문구를 공유한 이유를 따로 설명하지는 않았지만 최근 아내와의 SNS에서 잇따라 변화가 포착된 만큼 여러 해석을 낳고 있다.

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앞서 양홍원은 지난달 18일 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2017년부터 오랜 시간 교제한 연인으로 2023년 혼인신고를 마쳤고 지난해 11월 딸 루아 양을 품에 안았다.

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그러나 뒤늦게 올린 결혼식의 기쁨은 오래가지 못했다.

결혼식을 치른 지 닷새 만인 지난달 23일 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 불륜 의혹에 휩싸인 것. 당시 양홍원의 소속사 AP알케미는 여성과 모텔에 함께 간 사실은 인정했으나 불륜 의혹은 부인했다.

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소속사는 양홍원이 술에 취해 잠을 자기 위해 모텔에 들어갔고 객실 안에서 부적절한 신체 접촉이나 애정 행위는 없었다고 설명했다. 또 폭로자가 금전을 요구하며 협박했다는 입장을 밝히고 공갈 및 명예훼손 등의 혐의로 법적 대응에 나섰다.

이후 최초 폭로자는 유튜브 채널에 출연해 양홍원에게 돈을 빌려달라고 요청했다가 거절당한 뒤 보복성으로 폭로했다고 밝혔다. 불륜 장면을 직접 목격한 것은 아니라고 말을 바꾸며 양홍원과 원현주에게 사과하기도 했다.

그럼에도 두 사람의 SNS에서는 심상치 않은 변화가 이어졌다.

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양홍원은 결혼식 당일 아내를 향해 남겼던 "현주야 사랑해. 난 여전히 천호동 모텔로 들어가는 기분이야"라는 글을 먼저 삭제했다. 이후 지난 2일에는 원현주와 함께 촬영한 결혼사진까지 모두 내렸다. 원현주 역시 자신의 SNS 게시물을 정리했고 두 사람은 서로의 계정을 팔로우하지 않는 상태가 됐다.

양홍원은 지난달 31일에도 관계의 불안함과 멀어지는 사이를 노래한 드레이크의 'WNBA'를 공유해 관심을 모았다.

이런 가운데 다시 한번 '좋은 부모'라는 문구를 공개하면서 그의 SNS에 관심이 집중되고 있다.

두 사람은 과거 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 딸을 키우는 일상을 공개하며 팬들과 소통해 왔다. 그러나 불륜 의혹이 불거진 이후 해당 채널도 댓글 작성을 제한하는 등 변화를 겪었다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com