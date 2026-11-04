"부끄럽다"...샤이니 민호, '밀어주기' 논란에 결국 마라톤 기록 자진 반납

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 샤이니 민호가 생애 첫 풀코스 마라톤에서 세운 3시간대 완주 기록을 결국 자진 반납했다. 레이스 도중 동반 주자가 민호의 등을 밀어주는 장면이 공개되며 공정성 논란이 불거진 데 따른 결정이다.

4일 '디스패치'에 따르면 '2026 JTBC 서울마라톤' 주관사 러너블 측은 이날 "민호 측이 해당 대회 기록을 반납하겠다는 의사를 전했다"고 밝혔다.

민호는 최근 열린 '2026 JTBC 서울마라톤'에서 생애 첫 풀코스인 42.195km에 도전해 3시간 00분 18초의 기록으로 결승선을 통과했다. 첫 풀코스 도전에서 이른바 '서브3'(3시간 이내 완주)에 불과 18초 모자란 기록을 세우며 화제를 모았다.

Advertisement

그러나 완주의 기쁨도 잠시, 예상치 못한 논란에 휩싸였다. 경기 도중 민호와 함께 달리던 페이스메이커가 그의 등을 손으로 밀어주는 모습이 담긴 영상이 온라인상에 확산되면서다.

공개된 영상에는 민호의 뒤에서 달리던 동반 주자가 손으로 그의 등을 밀어주는 듯한 장면이 포착됐다. 이를 두고 일부 누리꾼들은 단순히 속도를 맞춰주는 페이스메이커의 역할을 넘어 신체적인 도움을 제공한 것 아니냐는 의혹을 제기했다.

Advertisement

특히 마라톤은 외부의 도움 없이 자신의 힘으로 정해진 거리를 완주해야 하는 종목인 만큼, 다른 주자가 신체 접촉을 통해 추진력을 보탰다면 공정성에 문제가 있다는 지적이 나왔다.

Advertisement

실제로 세계육상연맹 경기 규칙에는 선수에게 허용되지 않는 조력에 관한 규정이 마련돼 있다. 경기 중 다른 사람으로부터 부당한 도움을 받는 행위는 규정 위반 여부를 따져볼 수 있는 사안이다. 다만 모든 신체 접촉이 곧바로 규정 위반에 해당하는 것은 아니며, 접촉의 성격과 실제 도움 여부 등을 종합적으로 살펴야 한다.

Advertisement

논란이 확산되자 결국 민호 측은 기록을 자진 반납하기로 결정했다. 대회 주관사 역시 민호 측의 의사를 받아들여 이번 마라톤과 관련한 공식 기록을 제공하지 않는 것으로 사태를 마무리했다. 다만 이번 결정이 민호의 규정 위반을 공식적으로 인정하거나 확정한 것은 아니다.

민호가 출전한 마스터즈 부문은 엘리트 선수가 아닌 아마추어 참가자들을 대상으로 하는 대회다. 주최 측은 세계육상연맹의 2026년 경기·기술 규칙을 아마추어 부문에도 동일하게 적용해야 하는지, 해당 신체 접촉을 규정 위반으로 판단할 수 있는지 등에 대해서는 결론을 내리지 않았다.

Advertisement

따라서 민호의 기록 반납은 규정 위반에 따른 공식 실격 처분이라기보다, 공정성 논란이 불거진 상황에서 민호 측의 자진 반납 의사를 주관사가 수용한 조치로 볼 수 있다.

한편 민호는 지난 3일 해당 논란에 대해 직접 사과문을 게재했다. 그는 "11월 1일에 참여한 마라톤에서 많은 분들께 실망을 안겨드려 죄송하다"고 고개를 숙였다.

그는 "모든 것이 저의 부족함으로 일어난 일이고, 스포츠를 아끼고 사랑하는 사람으로서 부끄러운 마음이 크다. 다시 한번 심려를 끼쳐드려 죄송하다는 말씀드린다"며 "같은 일이 다시 일어나지 않게 더욱 신경 쓰고 늘 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "이번 마라톤 결과는 저 역시 받아들이지 않고, 이 과정에서 배운 교훈을 잊지 않겠다"며 "수많은 땀방울을 흘려가며 노력하시는 러너분들께 존경의 마음을 전한다"고 덧붙였다.

olzllovely@sportschosun.com