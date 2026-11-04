'오버워치', 시즌5 미드시즌 업데이트…'스텔라 블레이드'와 두번째 한국 IP 컬래버레이션

Advertisement

Advertisement

넥슨이 온라인게임 '오버워치'의 시즌5 미드시즌 업데이트를 통해 스토리 콘텐츠와 한국 게임 IP 컬래버레이션, 이용자 이벤트를 선보인다. 특히 시프트업의 '스텔라 블레이드'와 두 번째 한국 게임 IP 협업을 진행하며 국내 이용자 공략에 나선다.

넥슨은 블리자드 엔터테인먼트가 개발한 '오버워치' 시즌5 '어둠의 신조'의 미드시즌 업데이트를 실시했다고 4일 밝혔다.

먼저 지난 1년간 이어진 '탈론'의 권력 다툼을 마무리하는 이벤트 스토리 '군림'을 공개했다. 웹툰과 모션 코믹으로 구성된 이번 스토리에서는 탈론의 전 수장 '둠피스트'가 신규 영웅 '독트린'의 도움을 받아 자신을 몰아내고 수장 자리에 오른 '벤데타'에 맞선다. 여기에 오버워치까지 합세하면서 벤데타의 지배가 막을 내리는 과정을 담았다.

Advertisement

스토리 공개와 연계한 이벤트는 12월 7일까지 진행한다. 신규 프리미엄 이벤트 패스도 추가했으며, 이용자는 플레이 미션을 수행해 '둠피스트'의 신규 전설 스킨과 '벤데타'의 전설 무기 등 다양한 보상을 얻을 수 있다.

Advertisement

이번 업데이트에서 가장 눈길을 끄는 콘텐츠는 '오버워치 X 이브 프로토콜' 컬래버레이션이다. 오는 17일까지 약 2주간 진행되는 이번 협업은 앞서 '그림자 군주'에 이어 한국 게임 IP와 진행하는 두 번째 컬래버이다.

시프트업의 액션 게임 '스텔라 블레이드' 주요 캐릭터를 재해석한 스킨 5종을 선보인다. 주인공 이브는 '위도우메이커', 릴리 03은 'D.Va', 타키는 '벤데타', 아담은 '솔저: 76', 레이븐은 '프레야'의 스킨으로 등장한다. 이와 함께 다양한 컬래버 꾸미기 아이템도 추가했다.

Advertisement

Advertisement

국내 이용자를 위한 이벤트도 이어진다. 넥슨은 오는 25일까지 '범 사냥꾼 추적' 이벤트를 진행한다. 매일 게임에 접속하거나 60분간 플레이하면 '혼불' 포인트를 얻을 수 있으며, 이를 활용해 '추적일지'의 등불을 밝히면 '전설 전리품 상자'와 '착호갑사(애쉬)' 스킨, 일월오봉도와 수묵화 콘셉트의 프로필 카드 등을 획득할 수 있다.

국내 e스포츠 일정도 본격화된다. 지난달 23일 열린 총상금 2000만원 규모의 스트리머 대회 '러너 리그'에서는 '원숭이들' 팀이 우승을 차지했다. 일루전 감독이 이끈 원숭이들은 4강에서 자신들에게 패배를 안겼던 '옵무신조'와 결승에서 다시 만나 세트 스코어 4대0으로 설욕했다. 우승 상금 1000만원과 벤큐 모니터를 차지했으며, 대회는 치지직 최고 동시 시청자 10만명, 누적 시청 500만회를 기록했다.

오는 6~8일에는 서울 WDG 스튜디오 홍대에서 OWCS 코리아 플레이오프가 열린다. 우승팀은 12월 개최되는 OWCS 월드 파이널 직행 티켓을 확보한다. 우승팀을 포함한 한국 지역 상위 4개 팀은 11~22일 진행되는 OWCS 아시아 스테이지 3에 진출해 일본 및 퍼시픽 지역 팀들과 경쟁한다. 특히 OWCS 월드 파이널 진출팀을 가리는 아시아 스테이지 3 그랜드 파이널은 20~22일 부산 벡스코 오디토리움에서 '지스타 2026'과 연계해 개최된다.

Advertisement

이번 업데이트는 장기간 이어진 게임 내 서사를 마무리하는 동시에 '스텔라 블레이드'와의 협업으로 콘텐츠 외연을 넓혔다는 점에서 주목된다. 한국 게임 IP를 활용한 컬래버레이션과 국내 e스포츠 대회를 함께 앞세워 국내 이용자와의 접점을 확대하려는 움직임이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com