이민정 맞아? '밀린 눈썹+볼 통통' 고교 졸업사진에 질색.."기분 나빠"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이민정이 고등학교 졸업사진이 마음에 들지 않는다며 솔직한 반응을 보였다.

3일 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '강남 5대 얼짱 이민정이 졸업한 현대고에 가봄 (학생들 실물반응)'이라는 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 자신의 모교 현대고를 찾아 졸업앨범을 살펴봤다. 그는 "친구들이 내 눈썹을 밀어놔서 졸업사진이 너무 싫다. 눈썹이 진짜 맘에 안 들고 표정을 보면 기분이 안 좋다. 볼이 더 통통해 보여서 너무 기분이 나쁘다"라고 말해 웃음을 안겼다. 졸업 사진 속 이민정은 지금과 달리 볼살이 통통하고 앳된 얼굴로 눈길을 끌었다.

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현대고 재학 당시 은사를 만나는 시간도 이어졌다. 선생님은 이민정과 반갑게 인사를 나눈 후 "예쁘게 앉아서 열심히 수업을 듣는 학생이었다"라고 떠올렸고, "화면으로 볼 때 이 정도인 줄 몰랐는데 너무 말랐다"라며 안쓰러워하기도 했다. 또 다른 선생님은 이민정에게 "얼굴 변한 게 하나도 없다"라며 세월이 흘러도 변함없는 제자의 미모에 놀라워했다.

한편 이민정은 지난 2013년 배우 이병헌과 결혼, 슬하에 두 자녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com