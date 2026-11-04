'고은아·미르 조카' 조하진, 배우 데뷔 1년만 '겹경사'..."대기업 광고"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고은아와 미르의 조카 조하진이 대기업 광고에 발탁된 가운데, 삼촌이 조카의 매니저를 자처하며 조카를 살뜰히 챙겼다.

지난 3일 유튜브 채널 '방가네'에서는 조하진의 대기업 광고 리허설 현장에 동행한 미르의 모습이 공개됐다.

영상 속 미르는 "우리 하진 님이 대기업 광고를 찍게 됐다"라며 조카의 1일 매니저를 자처했다.

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조하진은 고은아의 언니이자 미르의 누나 방효선의 아들로, 지난해 KBS 1TV 드라마 '대운을 잡아라'로 배우 데뷔했으며, 최근 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서 셋째 왕자 역을 맡아 얼굴을 알렸다.

앞서 진행된 광고 녹음에도 동행했다는 미르는 "당시 감독님이 '미르 씨가 직접 오셨냐'라며 놀라더라"며 조카를 위해 직접 매니저 역할까지 맡았던 일화를 공개했다.

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조하진은 이동하는 내내 "너무 긴장된다"라며 걱정했다. 이에 미르는 엠블랙 시절을 떠올리며 "난 첫 무대가 1만2000명이었다. 하나도 안 떨렸다"라면서 "약간 잘난 척 해도 되는 게 몇 개월 동안 두 곡을 하루에 10시간 넘게 연습을 했다. 떨릴 틈이 없었다"라고 말해 눈길을 끌었다. 그러면서 조카를 향해 "저분들은 네가 대단하게 잘할 거라고 생각하지 않는다. 그러니까 리허설을 만들었을 거다"라면서 긴장한 조카를 다독여 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com