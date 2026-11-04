카카오게임즈 신작 '크로노 오디세이', 신규 보스 전투 공개…'팔라딘' 클래스 첫선

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카카오게임즈가 글로벌 출시를 준비중인 액션 MMORPG '크로노 오디세이'의 신규 보스와 클래스 전투 영상을 공개했다. 시간 조작 시스템을 활용한 전략적 전투와 방패·창을 앞세운 '팔라딘'의 액션을 처음으로 구체화하며 게임의 전투 방향성을 보여줬다.

카카오게임즈는 자사가 서비스하고 크로노스튜디오가 개발중인 '크로노 오디세이'의 신규 크로노게이트 보스 몬스터 '미라진'과 신규 클래스 '팔라딘'의 전투 영상을 공개했다고 4일 밝혔다.

이번 영상은 현재 개발 빌드를 기반으로 별도의 장면 편집 없이 원테이크 방식으로 촬영했다. 팔라딘이 미라진과 처음부터 끝까지 맞붙는 과정을 담았으며, 게임의 핵심 시스템인 시간 조작 장치 '크로노텍터'를 활용한 전투도 확인할 수 있다.

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팔라딘은 긴 창과 방패를 사용하는 클래스다. 영상에서는 창을 활용한 연계 공격과 거대한 창을 소환해 적에게 피해를 주는 스킬, 방패로 상대의 공격을 막아내는 방어 동작 등을 선보였다. 공격과 방어를 조합한 전투 스타일이 특징이다.

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특히 크로노텍터의 주요 무브먼트인 '재현'과 '격리'가 눈길을 끈다. '재현'은 과거에 클리어한 몬스터의 전투 스킬을 순간적으로 재현해 공격하는 기술이며, '격리'는 상대의 시간을 일정 시간 멈춰 움직임을 제한한다. 이용자는 이를 적의 움직임을 제어하거나 공격 기회를 확보하는 데 활용할 수 있다.

'크로노 오디세이'는 언리얼 엔진5를 기반으로 제작 중인 오픈월드 액션 MMORPG다. 코스믹 호러를 가미한 다크 판타지 세계관과 시간 조작 시스템을 핵심 차별화 요소로 내세웠다. 시간의 흐름에 따라 낮과 밤이 자연스럽게 바뀌는 환경 등도 구현할 예정이다.

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카카오게임즈는 PC와 콘솔 플랫폼을 통해 2027년 2분기 출시를 목표로 개발을 진행하고 있다. 패키지를 구매하는 바이 투 플레이(Buy to Play) 방식을 채택하며, 게임 플레이에 영향을 미치는 유료 결제 요소인 페이 투 윈(Pay to Win)은 배제한다는 방침이다.

이번 영상은 그동안 세계관과 그래픽 중심으로 공개됐던 '크로노 오디세이'의 전투 시스템을 구체적으로 확인할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 특히 시간 조작이라는 핵심 시스템이 실제 보스전에서 어떤 전략적 재미를 만들어낼지가 향후 게임의 완성도를 가늠할 요소가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com