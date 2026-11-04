김수현, '음란·변태 표현' 가세연 영상 삭제 요구에 법원 제동 왜?

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김수현이 유튜브 채널 '가로세로연구소'(이하 가세연)에 게시된 자신 관련 영상 45개의 삭제를 요청했지만, 법원은 삭제 범위를 구체적으로 특정하라고 주문했다.

4일 서울중앙지법 민사합의51부(황인성 부장판사)는 김수현이 가세연 대표 김세의를 상대로 제기한 유튜브 영상물 삭제 및 게재금지 가처분 신청 사건의 심문기일을 진행했다.

이날 김수현 측은 가세연이 게시한 영상에 명예를 훼손하는 내용이 담겼다며 총 45개 영상의 삭제를 요구했다.

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특히 "전체 2000개 영상 중 조회수가 가장 높은 영상 11개에 김수현의 얼굴과 함께 '소아 성애', '음란', '변태', '김새론 죽음 이끈 김수현' 등의 표현이 들어가 있다"고 주장했다.

반면 김세의 측은 해당 영상들이 허위 사실이라는 점이 충분히 소명되지 않았다고 반박했다. 현재 관련 형사재판에서 공소사실을 다투고 있는 만큼 영상 전체를 삭제해 달라는 요구는 지나치게 광범위하다는 입장이다.

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재판부 역시 영상 45개를 일괄 삭제하는 데 신중한 태도를 보였다. 재판부는 "채권자(김수현) 관련 내용 외에 광고나 다른 이슈도 들어가 있는 것 같다"며 삭제를 요청하는 부분을 구체적으로 특정하고 신청 범위를 축소하라고 요구했다.

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특히 김세의가 관련 혐의로 구속기소 됐다는 사실만으로 영상 속 주장을 허위라고 단정하기 어렵다는 취지의 의견도 밝혔다.

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재판부는 "형사 사건에서 구속기소 된 것만으로 명백한 허위 사실이라고 판단할 수 있을지, 형사재판에서 논의 중인 걸 허위 사실로 명예훼손 했다고 인정할 수 있을지 의문이 든다"고 지적했다.

이어 "채권자 측이 본인의 사회적 위치와 이해관계로 인해 뒤늦게 주장하는 것 같은데 진실성이 재판부에 전달되려면 광범위하게 신청하면 쉽지 않다"고 덧붙였다.

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또한 헌법상 보장된 표현의 자유를 고려할 때 영상 전체를 삭제하려면 이를 정당화할 특별한 사정이 필요하다는 점도 강조했다.

이에 따라 재판부는 오는 20일까지 김수현 측에 삭제 요청 범위를 정리해 제출하도록 했다. 이후 12월 11일까지 김세의 측 의견을 받은 뒤 양측 주장을 종합해 결론을 내릴 예정이다.

앞서 김수현 측은 지난 9월 가세연이 게시한 영상들로 명예가 훼손됐다며 영상 45개에 대한 삭제 및 게재금지 가처분을 신청했다.

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한편 김세의는 김수현이 고(故) 김새론과 미성년 시절부터 교제했고, 김새론의 사망 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박이라는 허위 사실을 유포한 혐의로 지난 6월 구속기소 됐다.

이와 함께 김수현의 사적인 사진을 방송에 무단으로 공개하고, 사생활 관련 자료를 추가로 폭로할 것처럼 말하며 공개 사과를 요구하는 등 협박한 혐의도 받고 있다.

다만 이번 가처분 심문에서 재판부가 삭제 범위의 축소를 요구한 것은 김세의 측 주장의 진위를 확정하거나 김수현의 신청을 기각한 것은 아니다. 최종 판단은 양측의 추가 의견을 검토한 뒤 내려질 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com