'돌싱' 28기 영숙, 前남편 저격.."연락 힘들어 면접교섭 진행 못해"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 28기 영숙이 전 남편과의 갈등을 언급했다.

4일 영숙은 누리꾼의 질문에 답을 하는 시간을 가졌다.

그는 아이들 면접교섭에 대한 질문이 나오자 "아이들 아빠와 연락이 원활하지 않아 면접교섭이 진행되지 못하고 있는 상황"이라고 알렸다.

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이어 "아이들을 만나는 일은 부모의 감정과 별개로 아이들을 위해 필요한 일이라고 생각한다. 아이들에게 아빠를 만날 기회를 막고 싶은 마음 없다"라며 "연락이 오고 아이들을 위한 만남이 요청된다면 부모로서 해야 할 일은 당연히 할 생각"이라고 밝혔다.

영숙은 "다만 아이들을 위해서라도 서로의 책임과 약속은 지켜졌으면 좋겠다. 아이들은 어른들의 갈등 속에서 선택을 강요받지 않았으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

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한편 영숙은 1986년생으로 직업은 간호사이며, 이혼 후 두 자녀를 홀로 키우고 있다. 지난해 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 28기 돌싱특집에 출연해 얼굴을 알렸고, 현재 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼'을 통해 16기 상철과 가상 부부로 호흡을 맞추고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com