2026 KEL '이터널 리턴' 종목 최종 결선, 7~8일 대전서 개최…총상금 3000만원

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지역 기반 e스포츠 리그인 '2026 대한민국 이스포츠 리그(KEL)'의 '이터널 리턴' 종목 최종 우승팀이 이번 주말 결정된다. 4개월간 이어진 서킷 경쟁을 통과한 12개 팀이 마지막 승부를 펼치는 가운데 문화체육관광부장관상과 우승 상금 1000만원을 놓고 경쟁한다.

한국e스포츠협회는 '2026 KEL 이터널 리턴' 최종 결선(챔피언십)을 오는 7~8일 대전 유성구 대전이스포츠경기장에서 개최한다고 밝혔다.

KEL은 지역 e스포츠 선수 육성과 지역 경쟁력 강화를 목표로 지난해 출범한 전국 단위 리그다. 올해 2년 차를 맞아 부산, 광주, 대전, 경남 진주 등 지역 e스포츠 경기장과 연계해 오프라인 대회를 진행하고 있다. 선수들에게 실전 경험을 제공하는 것은 물론 전문 인력 양성과 관련 일자리 창출도 목표로 하고 있다.

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이번 최종 결선에는 지난 6월부터 약 4개월간 진행된 서킷 1~4의 누적 포인트를 기준으로 선발된 12개 팀이 참가한다. 포인트 상위 4개 팀은 결승에 직행했고, 5~12위 8개 팀은 준결승에서 나머지 결승 진출권 4장을 놓고 경쟁한다.

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우선 7일 오후 1시 30분 열리는 준결승은 6라운드 포인트제로 진행된다. 경남 스파클 이스포츠, 성남 락스, 충남 CNJ 이스포츠, 뉴 라이즈 강원, 전남 이스포츠, 대구 가디언즈, FN 세종, 경기 이네이트가 출전해 결승 진출을 다툰다.

8일 오후 1시 30분에는 최종 우승팀을 가리는 결승이 열린다. FC 부산 스텔라, 대전 오토암즈, 인천 웨이브, 경북 어센더스 등 결승 직행 4개 팀에 준결승을 통과한 4개 팀이 합류한다. 결승은 순차 체크포인트 방식으로 진행된다.

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총상금은 3000만원이다. 우승팀에는 문화체육관광부장관상과 상금 1000만원, 준우승팀에는 한국콘텐츠진흥원장상과 500만원, 3위 팀에는 한국e스포츠협회장상과 300만원이 주어진다. 최우수선수(MVP)에게는 시디즈 게이밍 의자 GC PRO가 부상으로 제공된다.

현장 관람객을 위한 이벤트와 부대행사도 마련된다. 치어풀 인증과 온라인 라운드별 생존팀 예측 투표 참여자 가운데 추첨을 통해 꾸브라꼬숯불치킨을 증정하며, 경기 종료 후 현장 추첨을 통해 시디즈 게이밍 의자 GX와 보조배터리를 제공한다.

이와 함께 '이터널 리턴' 미니 게임과 루미아 암시장, KEL 팀 부스, 대전광역시 영수증 교환 부스 등도 운영한다. 현장 관람은 우선 입장권 당첨자 입장 이후 자유석과 잔여석을 선착순으로 배정하는 방식이다. 이번 대회는 KEL 공식 네이버 치지직과 SOOP, 유튜브를 비롯해 '이터널 리턴' 공식 채널을 통해서도 생중계된다.

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지역을 기반으로 출범한 KEL이 2년차를 맞아 선수와 팀들의 경쟁 무대를 얼마나 안정적으로 정착시킬 수 있을지도 관심사다. 특히 지역 연고 팀들이 출전하는 이번 결선은 지역 e스포츠 생태계의 경쟁력과 지속 가능성을 가늠할 무대가 될 것으로 보인다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com