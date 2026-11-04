'눈 내리는 여름, 너에게' 김형협 감독 "정진운과 '신의악단' 이후 멜로 작업 원했다"

영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 언론배급시사회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김형협 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.04/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김형협 감독이 영화 '눈 내리는 여름, 너에게'를 작업하게 된 계기를 전했다.

김형협 감독은 4일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 언론·배급 시사회에서 "정진운과 '신의악단'을 촬영하면서 함께 멜로 장르를 하고 싶었다"고 전했다.

25일 개봉하는 '눈 내리는 여름, 너에게'는 몽골 출장길에 우연히 오른 기차에서 3년 전 세상을 떠난 첫사랑을 다시 만난 인호가, 그녀와 서로 다른 시간대에 살고 있다는 사실을 마주하게 되며 펼쳐지는 이야기로, '아빠는 딸', '신의악단'의 김형협 감독이 메가폰을 잡았다.

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김 감독은 '눈 내리는 여름, 너에게'를 연출하게 된 계기에 대해 "영화의 첫 시작은 정진운과 '신의악단'을 찍었을 때였다. 본편에는 삭제돼 있는데 극 중에서 멜로라인이 있었다. 촬영 당시 정진운과 멜로 이야기를 하면서 너무 재밌었다. 그 후에 정진운이 멜로를 찍으면 좋을 것 같았고, '신의악단'을 하고 나서 좋은 기회가 와서 대본을 개발하게 됐다. 대본을 완성하고 나서 몽골에서 로케이션 헌팅을 다닐 때 모래바람이 부는 언덕에서 정진운에게 함께 하자고 전화를 했다. 고맙게도 정진운도 흔쾌히 하자고 해서 영화가 시작됐다"고 전했다.

이어 "'신의악단' 인연이 이번 작품에서도 이어졌다. 당시 통역을 해주셨던 PD님이 프로젝트를 소개해주셔서 진행할 수 있게 됐다. 또 제작사 카이로스메이커스도 흔쾌히 함께 해주셨다. 덕분에 몽골 쪽에서 꽤 큰 영화사가 있는데 공동 작업을 하자는 제안을 받게 됐다"고 덧붙였다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com