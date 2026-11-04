박지헌, 붕어빵 세 아들 데뷔시켜도 되겠어..父보다 큰 키+8등신 비율 '훈훈'

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 V.O.S 박지헌이 훤칠한 비주얼을 자랑하는 세 아들과 함께 특별한 시간을 보냈다.

3일 박지헌은 자신의 SNS에 "의찬이 얼굴 왜 이렇게 쪼만하게 나왔지?ㅎ 아들 녀석들과의 대학로 데이트^^"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 박지헌이 세 아들과 함께 대학로를 찾아 뮤지컬 '요셉전'을 관람한 모습이 담겼다. 네 사람은 공연을 관람한 뒤 배우들과 함께 기념사진을 남기며 즐거운 추억을 만들었다. 아빠와 아들들이 나란히 서서 환하게 미소 짓는 모습에서 화기애애한 가족 분위기가 고스란히 느껴진다.

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무엇보다 시선을 사로잡은 것은 아빠와 아들들의 남다른 비주얼이었다. 아빠를 쏙 빼닮은 이목구비와 훤칠한 분위기를 자랑하는 세 아들의 모습이 눈길을 끌었다. 박지헌 역시 아들들과 함께한 사진을 공개하며 다정한 아빠의 면모를 드러냈다.

박지헌은 공연에 대한 만족감도 아낌없이 표현했다. 그는 "아들 녀석들 재미없다 할까 봐 걱정했는데 너무 재밌었다며~ 동생들도 꼭 데려와서 보자며^^ 한 시간 반을 단 한 틈도 지루함 없이 몰아치는 연출과 연기에 정말 감탄에 감탄을!! 부모님과 아이들과 대학로 데이트 강추 강추 마당극 요셉전~~~"이라고 덧붙였다.

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아이들이 공연을 지루해하지 않을까 걱정했던 아빠의 마음과 달리, 세 아들이 공연에 푹 빠져 즐거워했다는 후문이다. 특히 동생들도 함께 데려와 다시 관람하고 싶다는 아들들의 반응에 박지헌 역시 더욱 뿌듯했을 터. 아들들과 문화생활을 즐기며 잊지 못할 추억을 쌓은 모습이 훈훈함을 안긴다.

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한편 박지헌은 2004년 그룹 V.O.S로 데뷔해 '눈을 보고 말해요', '매일매일', 'Beautiful Life', '큰일이다', '보고 싶은 날엔' 등 다수의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 이후 가수 활동을 이어가는 동시에 가족과 함께하는 일상을 공개하며 대중과 소통해 왔다. 그는 2010년 결혼했으며, 슬하에 3남 3녀 총 여섯 자녀를 두고 있다.