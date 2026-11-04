'눈 내리는 여름, 너에게' 정진운 "판타지 멜로 장르는 처음, '신의악단' 작업보다 재밌었다"

영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 언론배급시사회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 정진운이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.04/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정진운이 영화 '눈 내리는 여름, 너에게'를 작업한 소감을 전했다.

정진운은 4일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 언론·배급 시사회에서 "판타지 멜로 장르에 처음 도전해 봤다"며 "감독님과 좀 더 솔직하고 직관적으로 이야기를 나눴다"라고 했다.

25일 개봉하는 '눈 내리는 여름, 너에게'는 몽골 출장길에 우연히 오른 기차에서 3년 전 세상을 떠난 첫사랑을 다시 만난 인호가, 그녀와 서로 다른 시간대에 살고 있다는 사실을 마주하게 되며 펼쳐지는 이야기로, '아빠는 딸', '신의악단'의 김형협 감독이 메가폰을 잡았다.

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정진운은 세상을 떠난 첫사랑과 운명 같은 재회를 하는 인호 역을 맡았다. '신의악단'에 이어 김 감독과 함께한 그는 "'신의악단'과 이번 작품은 장르의 결이 다르다. 두 작품의 장르가 너무 달라서 오히려 확신이 없었다. 또 '신의악단' 때와 이번 작품에서 본 감독님과 저의 관계도 달랐어서 좀 더 솔직하고 직관적으로 이야기를 나눴다"며 "판타지 멜로 장르에 처음으로 도전해 봤는데, '신의악단' 때보다 작업이 훨씬 더 재밌었던 것 같다"고 말했다.

이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "예전에 촬영했던 로맨스 작품은 템포가 조금 빨랐다면, 이번엔 클래식한 흐름을 가져가려고 했다. 차분한 흐름 속에서 속으로 계산도 많이 했다"며 "어떻게 해야 솔직하게 연기를 할 수 있을지 감독님과 고민을 많이 했다"고 설명했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com