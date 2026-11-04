민호, '등 밀어주기' 논란 후폭풍…대한체육회 홍보대사 자격까지 흔들

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[스포츠조선 정안지 기자]샤이니 민호가 마라톤 경기 중 페이스메이커로부터 신체적 도움을 받았다는 논란에 대해 사과한 가운데 대한체육회 홍보대사 활동의 적절성을 확인해 달라는 민원이 제기됐다.

4일 대한체육회에 따르면 민호의 대한체육회 홍보대사로 활동과 관련해 유지 적정성을 검토하고, 'JTBC 서울마라톤' 사무국의 경기규칙 적용과 기록 처리, 민호의 B그룹 배정 근거 확인 등을 요구하는 민원이 접수됐다.

이에 대한체육회는 해당 민원과 관련해 담당자가 배정돼 관련 사안을 들여다볼 예정이다. 민호는 지난해 9월 대한체육회 홍보대사로 위촉, 생활체육 활성화와 스포츠 정책 메시지 전달 등 홍보 활동을 예고했다.

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앞서 민호는 지난 1일 열린 '2026 JTBC 서울마라톤'에서 생애 첫 풀코스 42.195km에 도전해 3시간 18초의 기록으로 완주에 성공했다. 이른바 '서브3'(3시간 이내 완주)에 불과 18초 모자란 기록을 세우며 화제를 모았다.

그러나 이후 민호와 함께 달리던 페이스메이커로 보이는 인물이 그의 등과 허리 부근에 손을 대는 모습이 공개되면서 경기 규칙 위반 논란이 불거졌다.

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논란이 커지자, 민호는 지난 3일 SNS를 통해 자신의 부족함으로 벌어진 일이라며 사과하고, 해당 기록을 받아들이지 않겠다는 입장을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com