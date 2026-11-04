'눈 내리는 여름, 너에게' 첼멕 "정진운 나온 K드라마 보고 자라, 로맨스 호흡 긴장됐다"

영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 언론배급시사회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 첼멕이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.04/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 첼멕이 영화 '눈 내리는 여름, 너에게'를 통해 정진운과 로맨스 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

첼멕은 4일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 언론·배급 시사회에서 "정진운 선배와 처음 만났을 때 긴장됐다"며 "제가 어릴 때보고 자란 한국 드라마에 나오셨고, K팝도 자주 들었다"라고 했다.

25일 개봉하는 '눈 내리는 여름, 너에게'는 몽골 출장길에 우연히 오른 기차에서 3년 전 세상을 떠난 첫사랑을 다시 만난 인호가, 그녀와 서로 다른 시간대에 살고 있다는 사실을 마주하게 되며 펼쳐지는 이야기로, '아빠는 딸', '신의악단'의 김형협 감독이 메가폰을 잡았다.

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몽골 국립극단 출신 배우인 첼멕은 인호의 첫사랑 아노로 분했다. 정진운과 로맨스 호흡을 맞춘 그는 "정진운 선배와 처음 만났을 때 긴장이 됐다"며 "제가 어릴 때 보고 자란 한국 드라마에 나오셨고, K팝도 자주 들었다. 감사하게도 선배가 현장에서 많이 챙겨주셨고 편하게 가르쳐주셔서 감사했다"고 만족감을 드러냈다.

이를 들은 정진운도 "저희가 다른 사람들한테 관계를 소개할 때가 있지 않나. 보통은 같은 영화에 출연하는 배우 혹은 파트너라고 소개할 수 있는데, 브라더라고 했다"며 "반대로 처음엔 불편했던 게 저희가 나이 차가 있다 보니 괜히 가깝게 다가가려고 하면 난처할 수 있을 것 같아 조심스러웠다. 근데 첼멕 배우가 살갑게 해 줘서 이런 관계가 형성되지 않았나 싶다"고 고마움을 표했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com