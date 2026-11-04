[SC현장] "감정이 요동치는 영화"…정진운, '눈 내리는 여름, 너에게'로 클래식한 멜로 도전(종합)

영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 언론배급시사회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 정진운, 김형협 감독, 첼멕이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.04/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정진운이 영화 '눈 내리는 여름, 너에게'를 통해 클래식한 로맨스 장르에 도전했다.

영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 언론·배급 시사회가 4일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 정진운, 첼멕과 김형협 감독이 참석했다.

25일 개봉하는 '눈 내리는 여름, 너에게'는 몽골 출장길에 우연히 오른 기차에서 3년 전 세상을 떠난 첫사랑을 다시 만난 인호가, 그녀와 서로 다른 시간대에 살고 있다는 사실을 마주하게 되며 펼쳐지는 이야기로, '아빠는 딸', '신의악단'의 김형협 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 언론배급시사회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 김형협 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.04/

김 감독은 '눈 내리는 여름, 너에게'를 연출하게 된 계기에 대해 "영화의 첫 시작은 정진운과 '신의악단'을 찍었을 때였다. 본편에는 삭제돼 있는데 극 중에서 멜로라인이 있었다. 촬영 당시 정진운과 멜로 이야기를 하면서 너무 재밌었다. 그 후에 정진운이 멜로를 찍으면 좋을 것 같았고, '신의악단'을 하고 나서 좋은 기회가 와서 대본을 개발하게 됐다. 대본을 완성하고 나서 몽골에서 로케이션 헌팅을 다닐 때 모래바람이 부는 언덕에서 정진운에게 함께 하자고 전화를 했다. 고맙게도 정진운도 흔쾌히 하자고 해서 영화가 시작됐다"고 전했다.

이어 "'신의악단' 인연이 이번 작품에서도 이어졌다. 당시 통역을 해주셨던 PD님이 프로젝트를 소개해주셔서 진행할 수 있게 됐다. 또 제작사 카이로스메이커스도 흔쾌히 함께 해주셨다. 덕분에 몽골 쪽에서 꽤 큰 영화사가 있는데 공동 작업을 하자는 제안을 받게 됐다"고 덧붙였다.

영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 언론배급시사회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 정진운이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.04/

Advertisement

정진운은 세상을 떠난 첫사랑과 운명 같은 재회를 하는 인호 역을 맡았다. '신의악단'에 이어 김 감독과 함께한 그는 "'신의악단'과 이번 작품은 장르의 결이 다르다. 두 작품의 장르가 너무 달라서 오히려 확신이 없었다. 또 '신의악단' 때와 이번 작품에서 본 감독님과 저의 관계도 달랐어서 좀 더 솔직하고 직관적으로 이야기를 나눴다"며 "판타지 멜로 장르에 처음으로 도전해 봤는데, '신의악단' 때보다 작업이 훨씬 더 재밌었던 것 같다"고 말했다.

Advertisement

이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "예전에 촬영했던 로맨스 작품은 템포가 조금 빨랐다면, 이번엔 클래식한 흐름을 가져가려고 했다. 차분한 흐름 속에서 속으로 계산도 많이 했다"며 "어떻게 해야 솔직하게 연기를 할 수 있을지 감독님과 고민을 많이 했다"고 설명했다.

영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 언론배급시사회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 첼멕이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.04/

Advertisement

몽골 국립극단 출신 배우인 첼멕은 인호의 첫사랑 아노로 분했다. 정진운과 로맨스 호흡을 맞춘 그는 "정진운 선배와 처음 만났을 때 긴장이 됐다"며 "제가 어릴 때 보고 자란 한국 드라마에 나오셨고, K팝도 자주 들었다. 감사하게도 선배가 현장에서 많이 챙겨주셨고 편하게 가르쳐주셔서 감사했다"고 만족감을 드러냈다.

이를 들은 정진운도 "저희가 다른 사람들한테 관계를 소개할 때가 있지 않나. 보통은 같은 영화에 출연하는 배우 혹은 파트너라고 소개할 수 있는데, 브라더라고 했다"며 "반대로 처음엔 불편했던 게 저희가 나이 차가 있다 보니 괜히 가깝게 다가가려고 하면 난처할 수 있을 것 같아 조심스러웠다. 근데 첼멕 배우가 살갑게 해 줘서 이런 관계가 형성되지 않았나 싶다"고 고마움을 표했다.

Advertisement

영화 '눈 내리는 여름, 너에게' 언론배급시사회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 정진운, 첼멕이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.04/

끝으로 작품에 대한 기대와 당부의 말도 잊지 않았다. 김 감독은 "관객 분들에게 선물 같은 영화가 됐으면 좋겠다. 많은 분들이 극장에 찾아와 주셨으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다. 정진운은 "저희 영화가 슬로템포 같아 보여도 감정이 요동치고, 천천히 흘러갈 것 같으면서도 화면은 웅장하다. 청각적으로나 시각적으로나 밸런스가 참 좋은 영화다. 실제로 영화를 보고 나니 제가 꿈을 꾼 걸 본 것 같다. 많은 분들이 오셔서 이 느낌과 감정을 받아가셨으면 좋겠다"고 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com