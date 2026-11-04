정지선, 스모키 화장 고수하는 이유 "여성셰프라고 차별받아, 얕잡아 보이기 싫어"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 정지선 셰프가 트레이드 마크인 아이라인에 대한 비화를 들려준다.

오늘(4일, 수) 저녁 8시 55분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 김지영 허강석, 작가 이언주)' 367회에는 A2O LITE의 'NEON(니온)' 인트로 안무를 만든 제이블랙, 24년 차 중식 대가 정지선 셰프, 뮤지컬 '시카고'로 한국인 최초 뉴욕 브로드웨이에 진출한 아이비가 출연한다.

A2O LITE의 'NEON' 인트로 페어 안무를 제작한 월드클래스 댄서 제이블랙이 유재석과 만난다. 제이블랙은 SNS 알고리즘을 장악하며 화제를 모으고 있는 'NEON' 안무의 탄생 비하인드를 들려준다. 처음 제작한 시안보다 더 어렵고 화려한 안무를 주문받았던 사연부터 이수만 프로듀서가 직접 지도한 '아이찡 발차기' 안무의 탄생 과정까지 공개한다. 특히 제이블랙도 소름 돋게 만든 이수만 프로듀서의 섬세한 디렉팅 비하인드가 흥미를 더할 예정. '유 퀴즈'에서 최초 공개하는 원작자 버전의 'NEON' 안무부터 신화의 '해결사' 안무까지 다채로운 퍼포먼스도 펼쳐진다. 제이블랙이 직접 유재석의 춤 실력을 평가하는 시간도 마련될 예정. AI 유재석 버전의 'NEON' 인트로 댄스를 본 제이블랙의 반응은 물론, 그가 꼽은 '춤신춤왕' 아이돌은 누구일지 궁금증을 더한다.

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K-POP 안무의 판도를 바꾼 월드클래스 댄서 제이블랙의 이야기도 이어진다. 댄스 신의 전성기를 이끈 시절부터 변화하는 댄스 신을 바라보며 느꼈던 솔직한 심경도 들려줄 예정. 특히 무대 뒤 댄서들을 주인공으로 조명하며 K-댄스 신에 기폭제 역할을 한 '스트릿' 댄스 시리즈의 화제 속에 오히려 자신의 일이 줄었다고 고백해 눈길을 끈다. 제이블랙은 "'스우파(스트릿 우먼 파이터)'가 빵 터졌을 때 제 일은 떨어졌다"며 당시의 복잡한 심경을 털어놓는다. 이어 "'난 이제 끝났구나' 싶었지만, 이렇게 되는 게 맞다고 생각했다. 춤을 그만둔다고 생각한 적은 없다"고 밝히며 댄서로서의 소신을 전한다. 댄스 신의 변화 속에서도 레전드 댄서로서 자신만의 길을 걸어온 제이블랙의 진솔한 이야기를 본 방송에서 만나볼 수 있다.

대한민국을 대표하는 24년 차 중식 대가 정지선 셰프의 이야기도 들어볼 수 있다. 정지선 셰프는 여성 셰프로서 마주한 편견과 차별을 딛고 정상의 자리에 오르기까지 겪어온 파란만장한 중식 인생을 풀어낼 예정. 뜨거운 인기리에 방영된 tvN 예능 '언더커버 셰프' 뒷이야기도 들어볼 수 있다. 중국 청두의 중식당 막내 '써니'로 위장 취업했던 비하인드와 함께, 스핀오프 '언더커버 셰프: 멀리서 찾아온 벗'에서 다시 만난 청두 식구들과의 특별한 이야기도 공개한다. 한국에서 정지선의 불같은 카리스마를 목격한 청두 식구들의 반응부터 K-매운맛에 도전한 에피소드까지 만나볼 수 있다.

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유치원 선생님을 꿈꾸다 중식의 세계에 발을 내디딘 정지선 셰프의 이야기도 이어진다. 요식업 중에서도 고되기로 유명한 중식 주방에서 막내 생활을 시작한 이야기부터 여성 셰프가 드물었던 당시, 요리를 배울 기회조차 차단당하며 겪었던 무시와 차별을 털어놓는다. 당시의 경험이 "트라우마로 남았다"고 밝히며, 얕잡아 보이지 않기 위해 강렬한 아이라인을 고수하게 된 비화도 공개한다. 홀로 중국 유학길에 올라 요리를 배운 치열한 과정은 물론, 현지 유명 식당의 쓰레기통까지 뒤져가며 레시피를 연구했던 남다른 열정과 '딤섬 대가'로 거듭나기까지의 성장 과정도 들려준다. 여성 셰프라는 이유로 취업의 문턱에서 좌절했던 순간부터 손가락을 30바늘이나 꿰매는 대형 사고를 겪었던 사연까지 풀어낼 예정. 특히 "일자리를 잃을까 겁났다"며 임신 사실을 4개월간 숨긴 채 일하고 산후조리 중에도 출근했던 이야기도 털어놓는다. 오너 셰프의 자리에 오른 뒤에도 끊임없이 공부하는 이유와 함께, 중식 '여성' 셰프가 아닌 중식 셰프 '정지선'으로 인정받기까지 누구보다 치열하게 달려온 여정을 본 방송에서 만나볼 수 있다.

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뮤지컬 '시카고'로 한국 배우 최초 브로드웨이 주연을 꿰찬 아이비가 꿈의 무대에 서기까지의 치열했던 도전기를 전한다. 한국에서만 약 600회 '시카고' 무대에 오르며 '최장수 록시'로 자리 잡은 아이비는 2022년 브로드웨이로부터 처음 제안을 받았던 순간부터 4년 만에 마침내 뉴욕 브로드웨이 무대에 오르기까지의 과정을 생생하게 풀어낼 예정이다. 영어라는 걸림돌 때문에 망설였던 비하인드와 함께, 무려 2년에 걸쳐 세 차례 오디션 영상을 제출한 사연도 들어볼 수 있다. 오디션 영상을 보낸 뒤 한동안 답을 받지 못해 마음을 졸였던 순간을 비롯해 '글로벌 록시'로 거듭나기까지의 뒷이야기를 공개한다. 브로드웨이 첫 공연을 50일 앞두고 영어라는 장벽을 넘기 위해 본격적인 특훈에 돌입한 일명 '을지로 50일 프로젝트'도 관심을 모은다. 사비로 약 1천만 원을 들여 원어민 선생님 9명과 매일 6~7시간씩 대사를 연습했다는 아이비는 "예전에도 이렇게 공부했다면 SKY를 가지 않았을까"라는 말로 웃음을 더한다.

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순탄치 않았던 뉴욕 입성 과정도 들어볼 수 있다. 비자 발급 문제로 공연을 불과 열흘 앞두고 미국에 도착한 긴박한 상황부터 현지 배우들과의 아찔했던 첫 만남까지, 예측할 수 없었던 순간들이 이어진 것. 특히 브로드웨이에서 콩글리시를 발사한 레전드 에피소드가 공개되며 폭소를 더할 예정이다. 아이비는 "맨땅에 헤딩하는 기분"이었다며 낯선 환경에서 마주한 불안도 솔직하게 털어놓는다. 영어 대사에 대한 부담으로 잠을 이루지 못하고 새벽 산책길마다 눈물을 흘렸던 시간부터 첫 커튼콜에서 기립 박수를 받기까지의 파란만장한 여정도 생생하게 전한다. 아이비는 40대 중반의 나이에 자신감을 잃고 한계를 느끼던 시기에 찾아온 브로드웨이의 제안에 대해 "꿈이 나를 찾아와 노크해준 것 같다"고 털어놓으며 꿈을 포기한 이들에게 따뜻한 응원을 전할 예정. 뿐만 아니라 아이비가 직접 선보이는 브로드웨이 버전 '시카고' 무대도 안방 1열 직관으로 만나볼 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com