'로스트아크' 론칭 8주년…이벤트 섬부터 PC방 보상까지

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스마일게이트의 MMORPG(다중접속역할수행게임) '로스트아크'가 정식 서비스 8주년을 맞아 모험가들을 위한 기념 이벤트를 시작한다.

스마일게이트는 4일부터 12월 2일까지 이벤트 섬과 캡슐 뽑기, 특별 출석 등 다양한 8주년 기념 행사를 진행한다고 밝혔다. PC방 이용자를 위한 별도 보상과 팬키트도 마련했다.

우선 4일부터 12월 2일까지 이벤트 섬 '으스스한 아크랜드'가 열린다. 기존 '아크랜드'를 야간 테마로 꾸민 공간으로, 모험가들은 섬 곳곳에 숨겨진 이야기를 찾아가며 빙고 미션을 수행하게 된다. 빙고 한 줄을 완성할 때마다 골드와 아이템이 무작위로 담긴 '오싹한 선물 상자'를 받을 수 있으며, 전체 빙고를 완성하면 '8주년 기념 풍선' 설치물과 '비아튜브' 장난감이 주어진다.

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게임 플레이를 통해 획득한 '럭키 토큰'으로 참여하는 8주년 캡슐 뽑기 이벤트도 같은 기간 진행된다. 뽑기 횟수에 따라 보상을 받을 수 있으며, 누적 참여 횟수에 따른 추가 보상도 제공한다.

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PC방 이용자를 위한 행사와 특별 출석 이벤트도 마련했다. 12월 16일까지 진행되는 PC방 파티 타임에서는 매주 접속 시간에 따라 성장 재료를 지급한다. 누적 접속 시간에 따라 '고대 젬 선택 상자', '유물 전투 각인서 선택 주머니', '코어 정수 상자' 등 추가 보상도 받을 수 있다. 8주년 특별 출석 이벤트는 12월 2일까지 진행된다. 기존 출석 이벤트가 11일까지 이어지는 만큼 두 이벤트에 함께 참여할 수 있다.

게임 밖에서도 8주년을 기념할 수 있도록 모코코 테마의 팬키트를 공개했다. 공식 홈페이지에서 누구나 내려받을 수 있는 팬키트에는 폴더 아이콘과 마우스 커서, 태블릿 배경화면, 워치 페이스 등이 담겼다. 으스스한 아크랜드를 주제로 한 아트워크로 PC와 모바일 기기를 꾸밀 수 있다. 게임에 접속하는 모든 모험가에게는 영지 방명록 배경도 선물한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com