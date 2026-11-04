차예련 측, 학폭글 막히자 번진 합의설에 "삭제 요청·합의 없었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 차예련 측이 학교폭력 의혹을 제기한 최초 게시글이 임시조치된 뒤 불거진 합의설을 부인했다.

소속사가 게시글 삭제를 요청하거나 작성자와 합의한 사실이 없다는 입장이다.

4일 차예련 소속사 HB엔터테인먼트는 최초 폭로글의 임시조치와 관련해 "우리 측 조치가 아니다"라고 밝혔다. 온라인상에서 제기된 합의설도 사실이 아니라고 선을 그었다.

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차예련을 둘러싼 학교폭력 의혹은 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에 게시된 글에서 시작됐다.

작성자 A씨는 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 글에서 학창 시절 한 여배우에게 괴롭힘과 폭행을 당했다고 주장했다. 교실과 화장실, 학교 인근 건물 등에서 폭행을 당했고, 뺨을 맞아 고막이 찢어졌다는 내용도 담겼다.

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작성자는 배우의 실명을 직접 밝히지 않았으나, 글에 언급된 출생연도와 학교 등을 근거로 온라인상에서 차예련이 가해자로 지목됐다. 소속사는 의혹이 제기된 직후 "사실무근"이라고 반박했다.

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최초 폭로글은 지난 2일 정보통신망법 제44조의2에 따른 임시조치로 접근이 제한됐다. 임시조치는 게시물의 권리 침해 여부를 판단하기 어렵거나 분쟁이 예상될 때 게시물 접근을 일정 기간 제한하는 절차다.

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게시글이 임시조치됐다는 사실만으로 폭로 내용의 진위가 확인된 것은 아니다.

HB엔터테인먼트는 4일 공식 입장을 내고 학교폭력 의혹을 재차 부인했다.

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소속사는 익명으로 제기된 주장과 추측이 반복적으로 확산하고 가족에게까지 비난이 향하는 상황을 무겁게 받아들이고 있다며, 악의적인 허위사실 유포와 인신공격에 법률 검토를 거쳐 대응하겠다고 밝혔다.

narusi@sportschosun.com