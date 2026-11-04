'배성재♥' 김다영, 12월 출산 앞두고 꺼낸 '계류유산' 아픔…"7주 차에 심장 멎어"

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 배성재의 아내인 김다영 전 아나운서가 지난해 계류유산을 겪은 아픔을 털어놨다.
4일 김다영의 유튜브 채널 '다영아나야'에는 남편 배성재와의 일상을 담은 영상이 공개됐다.
김다영은 영상에서 "작년 말에 한 번 계류유산을 했다. 그때도 되게 일찍 알았다"며 "4주 차에 알고 너무 좋아서 남편과 계속 같이 병원에 갔다"고 말했다.
처음 초음파 사진을 본 뒤 양가에도 임신 소식을 알리고 파티를 하며 기뻐했다는 김다영.
하지만 "7주 차인가, 심장 소리가 들려야 되는데 들리지 않았다"며 "아기집과 난황까지는 있는데 아기가 안 보인다고 하더라"고 당시를 떠올렸다. 그는 크리스마스 직전에 수술을 받았다고 밝혔다.
크리스마스를 유독 좋아한다는 김다영은 "2025년에는 되게 적막한 크리스마스를 보냈다"며 "남편이 잘해주고 양가에서도 많이 챙겨줘 회복했지만, 뭔가 허한 크리스마스였다"고 털어놨다.
유산 후 자책했던 마음도 고백했다.
김다영은 "유산을 하면 여자든 남자든 혹시 나 때문이 아닐까 고민하게 된다고 하더라. 저희도 그랬다"고 말했다.
이어 원인을 찾으려는 부부에게 의사가 자책하지 말라고 신신당부했다며 "남편도 속상하고 자책했을 것이다. 내게 티 내지 않으면서 많이 힘들었을 것"이라고 애틋한 마음을 드러냈다.
한편 김다영은 14살 연상의 SBS 아나운서 선배 배성재와 지난해 5월 결혼했다. 두 사람은 지난달 임신 소식을 전했으며, 출산 예정일은 오는 12월이다.
narusi@sportschosun.com