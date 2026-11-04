"해보세요, 부럽기만 한지" 손예진, ♥현빈 옆에서 육아 고충 토로

3일 용산CGV에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅. 손예진, 현빈이 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 현빈·손예진 부부가 공식 석상에서 남다른 부부 호흡을 보여주며 웃음을 안겼다.

지난 3일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에서는 현빈과 손예진을 비롯한 배우들이 참석해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 현빈은 영화 '하얼빈'에서 안중근 의사 역을 맡았던 당시를 회상했다. 그는 "나라를 위해 헌신한 안중근 의사를 연기하면서 '나라면 할 수 있었을까'라는 생각을 했다"며 "촬영 내내 무겁고 힘들었다"고 회상했다. 이어 "마지막 장면이 사형대에 올라가는 신이었는데, 촬영이 끝난 뒤 모든 것이 한꺼번에 몰려왔다. 꽤 오랜 시간 힘들었다"고 작품에 몰입했던 순간을 떠올렸다.

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그런데 이를 듣던 손예진은 뜻밖의 고백으로 분위기를 바꿨다. 그는 "그때는 아이를 낳고 얼마 안 됐을 때라 제가 더 힘들었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

그러면서 "당시 현빈 씨가 살이 정말 많이 빠졌었다. 역사적인 인물 연기하는 것이 얼마나 어려운 일인지 알고 있었지만, 상대의 힘듦을 이해하기에는 제가 더 힘들다고 했었다"고 털어놨다. 남편의 고충을 이해하면서도 출산과 육아로 여유가 없었던 당시 상황을 솔직하게 전한 것.

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손예진은 "그런 순간들이 배우로서도, 부모로서도 성숙해질 수 있었던 계기가 된 것 같다"고 덧붙였다.

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두 사람의 유쾌한 입담은 연말 계획을 묻는 질문에서도 이어졌다. 현빈은 "지금 작품 촬영을 하고 있지 않아 아마 연말에는 가족들과 시간을 보내지 않을까 싶다"고 답했다.

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이에 함께 자리한 배우 박지현이 부러운 반응을 보이자 손예진은 "너무 부러워하네요. 한번 해보세요. 부럽기만 한지"라고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음으로 물들였다. 이어 "너무 행복하고 너무 힘들다"고 결혼 생활과 육아를 두고 솔직한 속내를 밝혀 또 한 번 웃음을 안겼다.

한편, 손예진과 현빈은 2022년 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.

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jyn2011@sportschosun.com