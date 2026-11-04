바비킴, 11년 전 '기내 난동' 후 여전한 '좌석 트라우마'…"아직 대한항공 안 타"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 바비킴이 과거 논란 이후 겪은 심각한 후유증과 길었던 공백기, 그리고 처절했던 생계형 근황을 솔직하게 털어놨다.

4일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에 공개된 영상에서 탁재훈은 바비킴에게 "과거 사건 이후 자리 트라우마가 생겨서 버스를 탈 때도 경로석인지 본인 자리인지 항상 다시 확인하는 습관이 있다더라"며 뼈 있는 질문을 던졌다.

이에 바비킴은 "되게 예민하고 민감하다. 극복해야 한다"며 트라우마를 인정했다.

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이어 "비행기 탈 때 대한항공을 타냐"는 직격 질문에 바비킴은 "아직까지 대한항공은 안 탔다"며 "앞으로는 타려고 한다"라고 덧붙였다.

2015년 바비킴은 인천에서 샌프란시스코로 향하는 대한항공 기내에서 술에 취해 승무원에게 고성을 지르는 등 소란을 일으켜 논란이 됐다.

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당시 일을 둘러싼 소문도 언급됐다. 탁재훈이 바비킴이 비행기에서 내릴 때 좌석을 뜯어 가져갔다는 이야기가 있다고 하자, 바비킴은 "내가 봐도 오버 같다"며 사실이 아니라고 선을 그었다.

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비행 중 혼자 서서 간 적이 있느냐는 질문에도 "없다"고 답했다.

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바비킴은 최근 딸을 위해 유튜브 채널을 시작했다고 밝히기도 했다. 분유와 기저귀 비용을 벌기 위해 여러 일을 하는 모습을 콘텐츠로 담고 있다며 "가장의 무게"를 언급했다.

narusi@sportschosun.com