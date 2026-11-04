"바지사장 아니에요" 홍윤화♥김민기 '오뎅바' 대박..오픈전부터 줄 섰다

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 홍윤화가 남편 김민기와 함께 운영 중인 오뎅바를 공개하며 바지사장이 아닌 직접 발로 뛰는 사장으로서의 면모를 드러냈다.

4일 장영란의 유튜브 채널에는 '"바지사장 아니에요" 밑바닥부터 일궈낸 홍윤화 오뎅바 성공비결 최초공개 (장영란 깜놀)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 장영란이 서울 망원동에 위치한 홍윤화·김민기 부부의 오뎅바를 방문해 가게 곳곳을 둘러보고 두 사람과 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

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이날 장영란은 아늑하면서도 일본 현지 이자카야를 연상케 하는 가게 분위기에 감탄했다. 홍윤화는 오뎅바를 연 지 약 1년 3개월 정도 됐다고 설명했다.

가게 한쪽에는 홍윤화·김민기 부부가 방문했던 자영업자들의 이름도 빼곡하게 적혀 있었다. 홍윤화는 자영업을 직접 경험해 보니 운영의 어려움을 실감했다며, 다른 가게를 찾아가 식사하고 홍보해 주는 방식으로 서로 도움을 주고받고 있다고 설명했다. 직접 가게를 운영하면서 동료 자영업자들과 상생하려는 마음을 드러낸 것.

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장영란은 홍윤화가 오뎅바를 시작한 이유도 물었다. 이에 홍윤화는 "40살 전에 내가 직접 하는 심야 식당 같은 공간을 해보고 싶었다"며 "투자만 하고 얼굴만 비추는 식이 아니라 진짜 가게가 돌아가는 과정에 뛰어들어 배우고 싶었다"고 밝혔다. 이름만 내걸고 실제 운영에는 관여하지 않는 이른바 '바지사장'이 아닌, 직접 발로 뛰며 가게를 꾸려가고 싶었다는 설명이다.

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실제로 홍윤화는 메뉴 개발에도 직접 참여하고 주방에서 손님들에게 음식을 내놓는 등 가게 운영 전반에 적극적으로 나서고 있었다. 손님들이 방문할 때마다 연예인이 직접 주방에서 일하는 모습을 보고 놀란다는 이야기도 전했다.

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오뎅바의 인기는 뜨거웠다. 오픈 전부터 손님들이 줄을 서서 기다렸고, 문을 열자마자 빈자리를 채우려는 손님들의 발길이 이어졌다. 홍윤화는 직접 손님들을 맞이하고 음식을 준비하는 등 분주하게 가게를 운영해 눈길을 끌었다.

한편 이날 장영란은 홍윤화의 오뎅바를 찾은 손님들을 위해 통 크게 지갑을 열기도 했다. 그는 손님들에게 3분 안에 주문하면 식사 비용을 내겠다고 깜짝 제안했고, 최종 결제 금액은 무려 115만 원에 달했다. 장영란은 예상보다 큰 금액에 놀라면서도 흔쾌히 계산하며 홍윤화와 김민기를 응원했다.

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jyn2011@sportschosun.com