서인영, 이혼 2년 만에 12월 26일 재혼..."연예인 하객 NO, 허례허식 싹 뺀다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 파경의 아픔을 딛고 오는 12월 26일 재혼한다.

화려했던 과거 결혼식의 상처를 지우기 위해 허례허식을 완전히 걷어낸 소박한 교회 예식을 예고해 이목이 쏠리고 있다.

4일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서 서인영은 김장을 준비하던 중 어머니에게 "나 26일 날 결혼해. 12월에 시간 빼라"고 말했다. 결혼식은 교회에서 소규모로 진행할 예정이라고 덧붙였다.

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특히 과거 결혼식에서 겪었던 뼈아픈 기억을 언급하며 이번 예식의 뚜렷한 변화를 알렸다.

서인영은 "연예인은 쥬얼리 멤버들과 일본에서 오는 친구, 친한 언니 정도만 오고 많이 안 부를 것"이라며 "결혼식 때 입는 화려한 의복이나 꽃장식은 요번에 싹 뺐다. 그때 그 안 좋은 기억은 다 뺐다"고 고백했다.

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이어 "잘 사는 게 중요한 거지 허례허식은 아무 소용이 없다"며 성숙해진 결혼관을 드러냈다.

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그러면서도 "아직 결혼식 사회자를 못 정했다. 사회자에 따라 분위기가 달라지는데 친한 남자 개그맨이 없다"며 코미디언 이재율을 언급하는 등 특유의 솔직하고 유쾌한 매력을 드러냈다.

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뿐만 아니라 서인영은 최근 내 집 마련에 성공했다는 겹경사도 함께 전했다.

그는 "12월에 이사한다. 집 사느라 돈을 다 썼다"면서도 "예전에는 부모님이 언제 사고 칠지 모른다며 창피해서 밖에서 내 얘기를 안 하셨는데, 요즘은 제부에게 '개가천선에 나오는 서인영이 내 딸'이라고 자랑하셨다더라"며 뭉클한 소회를 밝혔다.

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서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 2024년 이혼했다. 올해 하반기 재혼 소식이 전해진 가운데, 이번 영상에서 결혼 날짜와 예식 계획을 공개했다.

narusi@sportschosun.com