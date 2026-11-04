나나 자택 흉기 침입 강도범, '2300만원 와인 절도'로 또 법정行

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 나나의 자택에 침입해 모녀를 흉기로 위협한 혐의로 재판을 받는 30대 남성이 2300만원 상당의 와인을 훔친 혐의로도 기소됐다.

4일 법조계에 따르면 서울중앙지방검찰청 형사1부는 지난 8월과 10월 두 차례에 걸쳐 30대 남성 A씨를 절도 혐의로 기소했다.

A씨는 지난해 11월 총 10여 회에 걸쳐 서울 서초구의 한 대형 마트에서 약 2300만 원 상당의 와인을 상습적으로 훔친 혐의를 받는다.

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앞서 A씨는 지난해 11월 경기 구리시에 위치한 나나의 자택에 침입해 흉기로 나나 모녀를 위협하고 금품을 요구한 혐의(강도상해)로 구속 기소된 인물이다.

당시 그는 현장에서 나나 모녀에게 제압당했으며, 1심과 2심 재판부로부터 징역 7년의 중형을 선고받았으나 판결에 불복해 대법원에 상고한 상태다.

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특히 A씨는 수사 및 재판 과정에서 상상을 초월하는 '적반하장' 행태를 보여 공분을 샀다.

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그는 "나나 측이 먼저 흉기로 위협해 다쳤다"며 나나를 살인미수 및 특수상해 혐의로 고소하는가 하면, "나나가 돈을 줄 테니 흉기를 직접 가져왔다고 진술하라며 회유했다"는 황당한 주장을 펼쳤다.

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그러나 경찰은 나나 모녀의 행위가 생명의 위협을 느낀 상황에서의 명백한 정당방위라고 판단해 지난 1월 불송치 결정을 내렸다. 이후 나나는 A씨를 무고 혐의로 맞고소했다.

검찰 역시 나나의 진술과 A씨의 휴대전화 디지털 포렌식 결과 등을 종합해 A씨의 주장이 명백한 허위사실이라고 판단, 지난 9월 A씨를 무고 혐의로 추가 기소했다.

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현재 A씨의 무고 혐의와 마트 내 '2300만 원 와인 절도' 혐의 사건은 병합되어 재판을 받고 있으며, 오는 10일 첫 공판이 열린다.

narusi@sportschosun.com