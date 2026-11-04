故 최불암 빈소 지킨 김혜수 "떠나시는 길 배웅해주신 모든 분들께 감사"

사진=(좌)연합뉴스 (우)스포츠조선 DB

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김혜수가 고(故) 최불암의 마지막 길을 함께하며 애틋한 마음을 전한 가운데, 고인을 추모하고 배웅해 준 이들에게 감사 인사를 건넸다.

김혜수는 4일 자신의 계정에 "최불암 선생님 떠나시는 길 배웅해주신 분들, 추모해주신 모든 분들 진심으로 고맙습니다"라는 글을 게재했다. 이와 함께 생전 고인의 모습이 담긴 사진을 공개하며 그리움을 전했다. 고인을 향한 깊은 애정과 함께 마지막 길을 함께해 준 이들을 향한 진심 어린 감사의 마음이 담겨 눈길을 끌었다.

지난달 29일 별세한 최불암의 발인식은 2일 오전 7시 40분 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수됐다. 발인은 유족의 뜻에 따라 비공개로 진행됐으며, 고인의 마지막 길을 배웅하기 위해 가족과 가까운 지인들이 함께했다.

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평소 최불암을 아버지처럼 따랐던 김혜수는 장례 기간 내내 빈소를 지키며 유족 곁을 살뜰히 챙겼다. 사흘간 이어진 조문 기간 동안 깊은 슬픔 속에서도 조문객들을 맞이하고 배웅하며 고인의 마지막을 함께했다.

특히 퉁퉁 부은 눈으로 조문객들을 안내하는가 하면, 빈소를 찾은 이들에게 허리를 90도로 숙여 인사하며 감사의 마음을 전했다. 조문객들이 벗어놓은 신발을 무릎을 꿇고 정리하는 모습까지 포착돼 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다. 슬픔을 추스를 겨를도 없이 유족과 조문객들을 세심하게 챙기는 김혜수의 모습에서는 고인을 향한 각별한 존경과 애정이 고스란히 묻어났다.

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발인식에서도 김혜수는 고인의 아내 김민자 씨 곁을 지켰다. 그는 김민자 씨를 부축하며 운구 행렬을 지켜봤고, 마지막 순간까지 유족과 슬픔을 나눴다. 친가족 못지않은 정성으로 고인의 마지막 길을 함께하는 모습은 두 사람의 오랜 인연과 각별한 정을 짐작하게 했다.

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김혜수와 최불암 부부의 인연은 1987년 드라마 '사모곡'으로 거슬러 올라간다. 당시 김혜수는 김민자와 모녀 사이로 호흡을 맞추며 인연을 맺었다. 작품을 통해 시작된 만남은 촬영이 끝난 뒤에도 이어졌고, 김혜수는 자연스럽게 최불암·김민자 부부와 가족처럼 가까워졌다. 특히 평소 최불암을 아버지라고 부를 만큼 깊은 정을 나눈 것으로 알려져 있다.

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이들의 각별한 인연은 2021년 KBS 1TV '한국인의 밥상' 10주년 특집을 통해서도 공개됐다. 당시 김혜수는 김민자와 함께 출연해 "나에게 김민자, 최불암 선생님은 엄마 아빠 같다"며 어린 시절부터 자신을 따뜻하게 품어준 두 사람을 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 단순히 작품에서 만난 선후배를 넘어 오랜 시간 가족처럼 서로를 아끼고 의지해 온 관계임을 보여주는 대목이었다.

최불암에게 받은 문자를 지금까지 간직하고 있다는 사실도 공개했다. 당시 김혜수는 "선생님 문자는 한 편의 시다"라고 표현하며 최불암의 다정한 면모를 전했다. 실제로 공개된 문자에는 뉴욕으로 떠나는 김혜수의 안부를 세심하게 챙기는 최불암의 따뜻한 마음이 담겨 있었다. 짧은 메시지에도 상대를 향한 배려와 애정이 묻어나는 내용으로, 두 사람의 돈독한 관계를 엿보게 했다.

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한편 최불암은 지난해 3월 허리디스크 수술을 받은 이후 거동에 어려움을 겪으며 재활에 전념해 왔다. 그러나 건강이 급격히 악화하면서 지난달 29일 세상을 떠났다. 한국 TV 드라마의 발전과 성장에 기여한 공로를 인정받아 정부는 별세 다음 날인 지난달 30일 고인에게 금관문화훈장을 추서했다.

고인의 빈소가 마련된 서울아산병원 장례식장에는 사흘 동안 문화예술계 인사들을 비롯해 정·재계 인사 등 각계각층의 조문 행렬이 이어졌다. 오랜 시간 대중에게 사랑받으며 한국 방송계를 대표하는 배우로 자리매김했던 고인을 향한 추모의 발길이 끊이지 않았다.