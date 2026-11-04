차예련 학폭 의혹, 합의설까지 번졌다.."돈으로 입막았다고 할 것" ('리스팩트 이진호')

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 차예련의 학교폭력 의혹이 확산하는 가운데, 검증되지 않은 폭로가 사실처럼 받아들여지는 상황에 대한 우려의 목소리가 나왔다.

연예기자 출신 유튜버 이진호는 4일 자신의 유튜브 채널에 '"현호야 억울하면 증명해" 차예련 학폭 폭로에 돌연 강경 대응.. 합의설 실체'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 이진호는 차예련의 학폭 의혹을 둘러싼 논란과 추가 폭로, 합의설 등을 언급하며 자신의 취재 상황과 견해를 밝혔다.

앞서 지난달 29일 온라인 커뮤니티 네이트판에는 중계중학교 출신 C 배우의 학교폭력을 주장하는 글이 올라왔다. 작성자는 해당 배우가 학창 시절 자신을 지속적으로 괴롭혔다고 주장하며 교실과 화장실, 학교 인근 건물 등에서 욕설과 폭행을 당했다고 적었다. 당시 체육복과 교과서를 빌려 간 뒤 돌려주지 않았다는 내용도 담겼다.

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이진호는 폭로글에 적힌 구체적인 정황을 짚었다. 특히 작성자가 중학교 시절 롯데월드로 소풍을 갔던 날을 언급한 점에 주목했다. 그는 실제로 당시 중계중학교에서 롯데월드로 소풍을 갔는지 확인된다면 폭로 내용의 진위를 판단할 수 있는 중요한 단서가 될 수 있다고 봤다.

다만 현재까지 공개된 자료만으로 의혹을 사실이라고 단정하기는 어렵다고 강조했다. 이진호는 "지금까지 나온 증거는 2001년 중계중학교 졸업 앨범이 전부"라며 "이런 자료만으로 폭로를 사실이라고 단정하면 향후 큰 문제가 발생할 수 있다"고 말했다.

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차예련의 소속사는 해당 의혹이 불거진 뒤 사실무근이라는 입장을 밝혔다. 이진호는 추가로 소속사에 확인을 요청했지만 공식 입장 외에 별도로 밝힐 내용은 없다는 답변을 받았다고 전했다. 그러면서 "폭로자의 말이 100% 허위라는 이야기는 아니다"라면서도 현재로서는 추가 자료와 제3자의 객관적인 증언을 통해 확인하는 과정이 필요하다고 덧붙였다.

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특히 그는 의혹이 제기된 뒤 차예련을 향한 비난이 사실로 확정된 것처럼 확산하는 상황을 우려했다. 이진호는 "아무도 확인하려고 하지 않고, 나중에 결과가 나오면 '합의받았네, 돈 줘서 입막았네' 하는 식이 된다"며 검증 없는 폭로와 보도가 낳을 수 있는 문제를 지적했다.

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한편 차예련 측은 학교폭력 의혹을 둘러싼 논란이 계속되자 재차 사실무근이라는 입장을 밝히며, 익명의 확인되지 않은 주장과 추측이 확산되고 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 상황에 유감을 표했다. 이어 악의적인 허위사실 유포와 인신공격에 대해서는 법률 검토를 거쳐 강력하게 대응하겠다고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com