'47세' 한다감, 출산 26일 만 몸매 완벽 복구..똑닮은 신생아 子도 자랑(슈돌)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한다감의 아들이 남다른 비주얼로 시청자들의 시선을 사로잡았다. 생후 26일이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 또렷한 이목구비와 완성형 외모를 자랑해 감탄을 자아냈다.

4일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 한다감이 산후조리원에서 퇴소한 후 본격적인 육아에 나선 근황이 공개됐다. 출산 이후 처음으로 공개된 한다감의 일상은 물론, 엄마 아빠를 쏙 빼닮은 아들의 모습까지 전해지며 관심을 모았다.

이날 한다감은 출산 26일 차라는 사실이 믿기지 않을 정도로 늘씬한 몸매를 드러내 눈길을 끌었다. 출산한 지 한 달도 채 되지 않았음에도 여전한 미모와 건강한 모습으로 시선을 사로잡은 것.

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무엇보다 시청자들의 관심을 집중시킨 것은 아들 주원 군의 비주얼이었다. 생후 26일 된 주원 군은 짙은 쌍꺼풀과 오밀조밀한 이목구비, 완벽한 두상에 오뚝한 콧대까지 자랑했다. 엄마 한다감의 분위기와 아빠의 이목구비를 절묘하게 닮은 모습으로 벌써부터 완성형 비주얼을 뽐냈다.

특히 갓 태어난 신생아라고는 믿기지 않을 만큼 뚜렷한 이목구비가 감탄을 자아냈다. 앙증맞고 사랑스러운 모습 속에서도 남다른 존재감을 드러내며 랜선 이모, 삼촌들의 마음까지 사로잡았다.

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한편 한다감은 1980년생으로 올해 47세다. 사업가인 남편과 결혼한 그는 첫아들 김주원 군을 품에 안았으며, 현재 육아에 전념하고 있다.