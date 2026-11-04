"손절설 뜨는 거 아냐?" 이승기, 절친 김종민 전화 안받자 '불안'

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 이승기가 유튜브 콘텐츠를 고민하며 연예계 절친들에게 직접 전화를 걸었다.

4일 이승기의 유튜브 채널에는 콘텐츠 아이디어를 얻기 위해 지인들에게 전화를 거는 모습이 담겼다.

이승기는 "지금까지 했던 모든 콘텐츠 중에 제일 부담스러운 것"이라며 "편한 전화 통화라고 생각하지 않고 섭외라고 생각하니까 어떻게 해야 하나 싶었다"고 털어놨다.

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가장 먼저 김종민에게 전화를 건 이승기는 한참 동안 연결되지 않자 초조한 기색을 보였다. 그는 "아무도 안 받으면 '이승기 손절설' 뜨고 이러는 거 아니냐"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이후 이승기는 강호동, 장근석, 이홍기, 규현, 유연석 등 평소 친분이 있는 이들에게 연락을 시도했다. 먼저 장근석과 통화한 이승기는 유튜브에서 어떤 콘텐츠를 하면 좋을지 물었다. 이에 장근석은 자신이 가이드하는 일본 여행 콘텐츠를 제안했다.

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이어 이홍기에게도 전화를 걸었다. 이승기가 유튜브 콘텐츠 아이디어를 묻자 이홍기는 "형이 굉장히 좋은 피지컬을 갖고 있는데 옷을 되게 못 입는다고 생각한다"고 거침없이 말했다. 이홍기는 이승기의 패션 감각을 개선하는 콘텐츠를 제안하며 "퍼스널 컬러도 알아보고, 형에게 가장 잘 어울리는 옷이 어떤 스타일인지 찾아보면 좋겠다"고 설명했다.

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또 이승기는 오랜 인연인 싸이에게도 전화를 걸었다. 싸이는 이승기에게 과거부터 밴드 결성을 권유해 왔다며 여전히 그 생각이 유효하다고 밝혔다. 이어 악기별로 실력 있는 연주자들을 찾아 팀을 꾸려보자고 제안했고, 이승기는 "정말 밴드를 결성한다면 형에게 자문을 구하고 싶다"고 반겼다.

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영상 말미, 이승기는 오랜 시간 자신을 아껴준 선배들에게 고마운 마음도 전했다. 그는 강호동과 싸이 등을 언급하며 "벌써 20년 넘은 인연들인데 아직도 저를 아껴주신다. 그게 참 감사하다"고 말했다.

jyn2011@sportschosun.com