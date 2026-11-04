"썸 원한다"던 성시경, 하지원과 단둘이 식사 포착…이 정도면 데이트?

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 하지원과 가수 성시경이 핑크빛 설렘 속에서 단둘이 마주 앉아 식사를 나누는 모습이 포착돼 온라인을 뜨겁게 달구고 있다.

4일 유튜브 채널 '26학번 지원이요' 공식 SNS 계정에는 "옆 테이블에 하지원이랑 성시경 둘이 밥 먹고 있음"이라는 목격담 형태의 글과 함께 짧은 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 두 사람은 편안한 분위기의 식당에서 마주 보고 앉아 다정하게 식사를 즐기고 있다. 음식을 가운데 두고 진솔하게 대화를 주고받는 가운데, 하지원의 환한 눈웃음과 성시경의 다정한 미소가 어우러지며 보는 이들에게 묘한 긴장감과 대리 설렘을 안겼다.

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앞서 두 사람은 공개된 프로그램 티저 영상에서도 서로를 향한 거침없는 호감을 표출해 화제를 모았다.

당시 하지원은 을지로에서 데이트를 즐기고 싶은 상대로 망설임 없이 성시경을 꼽았고, 이에 성시경은 깜짝 놀라면서도 "좀 일찍 친해졌으면 좋았을 텐데"라며 짙은 아쉬움을 감추지 못했다.

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이어 성시경은 "0.00001%의 가능성으로 썸이 생겼으면 좋겠다"는 돌직구를 던졌고, 하지원 역시 "노력할 걸 그랬다"고 화답해 시선을 사로잡았다.

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특히 성시경이 "나도 막 가?"라며 장난스러운 도발을 던지는 등 두 사람 사이에 흐르는 유쾌하면서도 묘한 기류가 폭발적인 반응을 불러일으켰다.

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예고편 속 과감한 발언에 이어 실제로 두 사람이 식당에서 오붓하게 식사를 즐기는 모습까지 연이어 공개되자, 네티즌들 사이에서는 "이정도면 진짜 데이트인데", "진짜 썸 타는 것 아니냐", "묘하게 너무 잘 어울린다"는 반응과 함께 본편을 향한 기대감이 치솟고 있다.

한편 하지원과 성시경의 특별한 케미스트리가 담긴 '26학번 지원이요' 32회는 오는 5일 오후 6시 공개된다.

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narusi@sportschosun.com