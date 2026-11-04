제이블랙, 시리·아이찡에 애정 폭발 "딸 같다, 너무 고마워"

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[스포츠조선 정유나 기자] 댄서 겸 안무가 제이블랙이 그룹 A2O LITE 멤버 시리와 아이찡을 향해 "딸 같다"며 각별한 애정을 드러냈다.

4일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 A2O LITE의 'NEON(니온)' 인트로 안무를 만든 제이블랙이 출연했다.

A2O LITE의 'NEON' 인트로 페어 안무를 제작한 월드클래스 댄서 제이블랙이 유재석과 만났다. 제이블랙은 SNS 알고리즘을 장악하며 화제를 모으고 있는 'NEON' 안무의 탄생 비하인드를 들려줬다.

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이날 제이블랙은 "안무를 짜서 내 춤을 이렇게 많은 분들이 좋아해 준 적이 처음이라 신인이 된 느낌이다. 댄서가 아닌 안무가로서 포지션을 새로 찾은 것 같다. 행복하고 새롭다"라며 "사실 아이돌 안무를 안 하지는 않았다. 너무 어려워서 시안 단계에서 많이 와해됐다. 1~2개 작업을 해도 바이럴이 많이 되지 않았다"고 털어놨다.

이어 제이블랙은 "A2O LITE의 멤버 시리, 아이찡이 딸 같다. 너무 고맙다"며 "사실 이번 안무가 정말 어렵다. 아이돌 상대로 이렇게 어렵게 한 적이 처음"이라고 밝혔다.

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그는 "으레 '당연히 이 정도 조정해야지' 하고 적당한 난이도로 보냈는데 (이수만 프로듀서가) 더 어렵고 화려하게 해달라고 했다. '내 춤이 어려워지면 어떻게 되는지 아시나?' 싶었다. '알겠다'고 하고 작정하고 난이도를 올렸는데 보여드리니까 좋아했다"고 회상했다.

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제이블랙은 "나는 그때 시리와 아이찡을 못 만난 상태였다. 그래서 과연 두 친구가 소화 할 수 있을지 의문이 들었다. 근데 이수만 선생님이 '우리 애들 잘한다. 할 수 있다'고 했다. 너무 자신감이 있었다"면서 "실제로 시리, 아이찡이 첫날부터 안무를 잘 따라와서 저도 놀랐다. '괜히 어렵게 해달라고 한 게 아니구나' 싶었다"고 덧붙였다.

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jyn2011@sportschosun.com