정지선, 화장 지우니 순한 얼굴 깜짝 "아이라인 2cm 그리는 이유는 차별 때문"

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[스포츠조선 정유나 기자] 중식 셰프 정지선이 화장기 없는 순한 얼굴을 공개한 가운데, 강렬한 아이라인을 고집하게 된 이유로 과거 주방에서 겪은 여성 차별을 털어놨다.

4일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 24년 차 중식 대가 정지선 셰프가 출연했다.

이날 정지선은 22살에 중식당에 막내로 들어갔다가 여자라서 당한 차별에 대해 밝혔다.

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정지선은 "요식업이 여성분이 많이 없어 무시를 많이 했다. 주방에 여성 셰프 들어가면 '어차피 빨리 그만둘 텐데'가 기본 인식이다. 모든 게 다 벽이다. 칼판에 있는 칼하나 잡는 것도 '감히 어디?'. 불판 올라가려고 했는데 불판 위로 올라가는 선반 딛는 것조차 뭐라고 하더라"고 털어놨다.

당시 당한 차별이 바로 정지선의 트레이드마크인 아이라인을 만들었다고. 정지선은 "저 굉장히 순하게 생겼다. 세게 할 때는 아이라인을 2cm 그리기도 한다. 남들이 나 봤을 때 '이 사람 세. 다가가기 무서워'하는 이미지가 좋다"고 밝혔다.

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이에 유재석이 "얕잡아 보이지 않기 위해?"라고 묻자 정지선은 "존재 자체를 무시당했던 일이 트라우마로 쌓여 점점 라인이 두꺼워지긴 한다. '나는 다 이길 수 있어'의 의미다"라고 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com