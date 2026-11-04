조혜련, ♥남편 종교 때문에 재혼 반대당했다.."母, 얼굴도 보기 싫다고"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 조혜련이 재혼 당시 가족들의 거센 반대에 부딪혔던 사연을 공개했다. 남편의 종교를 이유로 만남조차 거부했던 가족들이었지만, 이후 조혜련을 시작으로 어머니까지 신앙생활을 하게 됐다는 이야기가 눈길을 끌었다.

3일 유튜브 채널 '내가 매일 기쁘게'에는 조혜련과 그의 동생인 배우 조지환이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 이날 두 사람은 가족과 관련한 다양한 이야기를 나누며 조혜련의 재혼 당시를 떠올렸다.

이날 조혜련은 남편과 재혼을 결심했을 당시 가족들의 반대가 상당했다고 털어놨다. 특히 남편의 종교가 가족들에게는 큰 걸림돌이었다고. 당시 가족들의 반응에 대해 조혜련은 "얼굴도 안 봤다"고 밝혀 MC 박시은을 놀라게 했다.

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그는 "어머니가 '집안에 종교가 있는데 헷갈린다'고 했다"라며 남편을 직접 만나보기도 전에 종교적인 이유로 결혼을 반대했다고 설명했다.

특히 어머니는 유일한 아들인 남동생 조지환에게 남편이 어떤 사람인지 알아보라고 할 정도였다고. 조혜련은 "뒷조사를 해보라고 했다. 너무 불편하다고. 그렇게 얼굴을 안 볼 정도로 오지 말라고 했다"고 당시 상황을 회상했다. 남편의 얼굴조차 보지 않으려 했을 만큼 가족들의 반대는 완강했다.

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하지만 시간이 흐르면서 가족들에게도 조금씩 변화가 찾아왔다. 조혜련이 남편을 따라 교회에 다니기 시작하면서부터다. 조혜련은 교회에 가게 된 특별한 계기도 공개했다. 그는 "남편이 '존댓말 해준다'고 해서 교회에 한 번 갔다"고 전했다. 남편의 권유에 처음 교회를 찾았고, 이를 계기로 신앙생활을 시작하게 됐다는 설명이다.

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조혜련의 변화는 가족들에게도 영향을 미쳤다. 처음에는 종교 문제로 결혼을 반대했던 가족들이었지만, 이후 어머니 역시 성경을 읽기 시작하는 등 신앙생활에 관심을 갖게 됐다고.

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특히 조혜련은 8년 전 성경을 읽기 시작한 어머니가 현재 무려 93독을 했다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 성경을 꾸준히 읽으며 신앙생활을 이어온 어머니의 모습에 출연진들도 감탄했다.

한편 조혜련은 1998년 비연예인과 결혼해 슬하에 딸과 아들을 뒀으나 2012년 이혼했다. 이후 2014년 두 살 연하의 비연예인과 재혼해 새로운 가정을 꾸렸다.