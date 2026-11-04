추성훈 딸 추사랑, 日 명문초 입시 낙방…'연 학비 3400만원' 학교 택한 이유

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 추성훈과 야노시호의 딸 추사랑이 일본 입학시험에서 겪은 일과 국제학교에 진학한 배경이 공개됐다.

야노시호는 부모의 복장과 태도까지 평가 대상이 되는 일본의 입시 문화를 설명하며, 추성훈도 딸을 위해 평소와 다른 차림으로 면접장에 갔다고 밝혔다.

야노시호는 지난 3일 공개된 아유미의 유튜브 채널 '안뇨하떼요 아유미에오' 영상에 출연해 한국과 일본의 학교 문화를 비교했다.

Advertisement

그는 일본에서 입학시험을 치를 때 부모의 머리색과 옷, 가방, 신발까지 신경 써야 한다고 설명했다.

야노시호 역시 머리를 검게 염색하고 손톱을 정리한 뒤 어두운색 옷을 입었다고 했다. "그렇게 하지 않으면 눈에 띄는 것"이라고 덧붙였다.

Advertisement

평소 화려한 스타일을 즐기는 추성훈도 시험을 앞두고 액세서리를 빼고 검은 머리에 감색 정장을 갖춰 입었다.

Advertisement

야노시호는 "추성훈은 사랑이가 중요하니까 사랑이를 위해 변할 수 있더라"고 당시를 떠올렸다. 이어 "그런데 결국 떨어졌다"고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

야노시호는 추사랑의 시험장에서 있었던 일화도 전했다. 추사랑이 종이를 구겨 던지고 점토를 내려치자 면접관이 놀라며 "눈에 띄네요"라고 했다는 것.

야노시호는 시험을 마친 뒤 "나라는 존재는 어디 간 거지?"라는 생각이 들었다고 털어놨다.

Advertisement

그는 유치원에는 합격했다고 밝히면서, 이후 초등학교 입학시험은 포기하고 국제학교를 선택했다고 설명했다. 국제학교 학부모들과의 교류도 자신과 잘 맞았다고 했다. 야노시호는 "일본 초등학교 엄마들은 아이 위주로 대화를 나누는데, 국제학교 엄마들은 본인 이야기를 하는 편"이라며 "아이도 중요하지만 내 인생도 소중히 여기는 걸 좋아한다"고 말했다.

한편 야노시호는 2009년 이종격투기 선수 추성훈과 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다. 이들 가족은 2013년부터 2016년까지 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.

2018년에는 추사랑의 교육을 위해 미국 하와이로 이주했다. 당시 추사랑은 하와이 소재의 상위권 사립학교에 다녔으며, 연간 평균 학비가 약 3,400만 원에 달하는 사실이 알려져 화제가 되기도 했다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com