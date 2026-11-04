아이비, 브로드웨이 데뷔 코앞인데 비자 발목 "공연 10일전 미국 도착"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 브로드웨이 데뷔를 앞두고 비자 발급이 지연돼 공연 직전까지 미국에 입국하지 못할 뻔했던 아찔한 사연을 공개했다.

4일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 뮤지컬 '시카고'로 한국인 최초 뉴욕 브로드웨이에 진출한 아이비가 출연했다.

뮤지컬 '시카고'로 한국 배우 최초 브로드웨이 주연을 꿰찬 아이비가 꿈의 무대에 오르기까지 겪었던 우여곡절을 공개했다.

Advertisement

특히 비자 발급 문제로 공연을 불과 열흘 앞두고서야 미국에 도착한 긴박했던 상황도 전했다. 당초 아이비는 공연 시작 두 달 전인 6월께 미국에 입국해 시차 적응과 컨디션 관리에 나설 계획이었다. 하지만 비자 발급 과정이 지연되면서 출국 일정에 차질이 생겼다.

아이비는 "공연이 8월 17일부터였다. 두 달 전에 먼저 가서 시차 적응도 하고 컨디션 관리도 할 계획이었다. 5월부터 비자 이야기를 했는데 계속 연락이 안 되더라"며 "미국 분들이 휴가에 진심이더라. 담당자가 영국으로 휴가를 갔다고 했다. 계속 부재중이어서 발을 동동 굴렀다"고 당시를 떠올렸다.

Advertisement

시간은 속절없이 흘러 8월 초가 됐고, 아이비는 공연을 앞두고도 비자를 받지 못한 상황에 놓였다. 그는 "8월 3일에야 비자 승인이 났고, 5일에 미국 대사관에서 인터뷰를 했다. 그런데 담당 비자 심사관이 깐깐한 분이셨다. 신속한 비자 발급을 부탁드렸는데 긴급이 아닌 일반으로 처리하더라. 급하다고 부탁해도 안 됐다"고 설명했다.

Advertisement

다행히 다음 날 비자가 발급됐지만, 미국행은 더 이상 미룰 수 없었다. 아이비는 "결국 7일 밤에 도착했다. 시차 적응을 할 시간도 없이 바로 다음 날부터 10일간 리허설을 하고 본공연에 올랐다"고 밝혔다.

Advertisement

이를 들은 유재석은 "정말 돌아버리는 상황이다"라며 놀라움을 감추지 못했다.

jyn2011@sportschosun.com